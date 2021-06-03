原标题：超九成受访青少年将袁隆平吴孟超等科学家作为人生偶像

5月22日，袁隆平院士与吴孟超院士先后辞世，无数国人在各种场合自发地表达悼念之情。而追悼人群的重要组成部分，正是年轻人。在这个过程中，两位科学家身上的家国情怀、科学精神，正在被新一代年轻人用心体会，并努力传承。你心目中的科学家精神是什么样？

上周，中国青年报社社会调查中心在1630名14-35岁青少年中，进行的一项科学家精神专项调查显示，了解到袁隆平等科学家的感人事迹后，81.4%的受访青少年表示非常受鼓舞，会因此立志当科学家。95.2%的受访青少年明确表示，会将袁隆平、吴孟超等著名科学家作为人生偶像。受访青少年眼里的科学家精神主要包括：胸怀祖国、服务人民（72.9%），敢于创造、勇于实验（72.8%），坚持不懈、不断突破（70.6%）。

受访者中，90后占37.5%，95后占26.8%，85后占17.1%，00后占18.5%。

70.4%受访青少年在社交媒体上表达哀思

调查中，几乎所有受访青少年都参与了对吴孟超院士、袁隆平院士的追悼。具体说来，14.1%的受访青少年亲自参与送别、吊唁，24.0%的受访青少年送鲜花、挽联到现场。

更多青少年是在互联网上表达哀思。70.4%的受访青少年在社交媒体上表达，50.3%的受访青少年观看送别、追悼等仪式，44.9%的受访青少年在网上献花送别。

湖南长沙00后黄淑瑶5月22日早上打开微信朋友圈，看到大家都在转发袁老去世的消息，当时整个人都愣住了，感到不可置信。之后没多久看到辟谣消息，又和朋友一起吐槽散播假消息的媒体，还挺庆幸虚惊一场。然而到了下午，看到权威媒体发了袁老去世的消息，心里一下子空落落的，也跟着转发了表达哀思的朋友圈。

“对于我们这些00后而言，袁老是活在教科书里的传奇人物，我们从小都是听着他的事迹长大的。上一次看到新闻报道，还是袁老带团队研究海水稻。”黄淑瑶说，后来又看到吴孟超院士去世的消息，一日双星陨落，真的让人心酸又不舍。“这几天我打开知乎、微信、微博等，都能看到怀念二位先生的文章。生前身后，能得到这么多民众发自内心的爱戴，我觉得他们是非常了不起的”。

80后科研工作者孙兆林看到新闻时，也感到非常震惊，一个家喻户晓写在课本上的人物就这样离去了，一时间难以接受。“作为一名科研人员，做好我的本职工作，就是对二位院士最好的祭奠”。

了解到袁隆平等科学家的事迹，81.4%受访青少年会因此立志当科学家

基础科学研究生、90后杜松涛也是湖南长沙人，如今正在外地上学，他非常遗憾没能去现场送别袁老，“感到怅然若失，像失去了什么一样”。他觉得，自己只能做好本职工作，好好学习，为祖国的建设添砖加瓦，将老一辈科学家的精神传承下去。

“人就像一粒种子，要做一粒好种子。”袁隆平这句话让90后教师钟晴印象深刻，“年轻一代的国人还会延续着袁爷爷的梦想和精神，时刻准备着破土而出”。

“我现在已经走在科研这条路上了，离成为一名科学家还有很长距离。” 孙兆林说，希望以后能顺利做出更多研究成果，能够像前辈一样，为社会作出贡献。

了解到袁隆平等科学家的感人事迹后，81.4%的受访青少年表示非常受鼓舞，会因此立志当科学家。5.8%的受访青少年表示不会。还有12.8%的受访青少年表示还不确定。

有人问袁隆平，你成功的秘诀是什么？袁隆平回答：“我没有什么秘诀，我是有经验，可以用8个字来概括：知识、汗水、灵感和机遇。”

重温袁隆平这段给青少年的寄语，黄淑瑶说，我们现在不缺聪明人，但缺的是脚踏实地、坚持做一件事的人。要沉得住气，不要太浮躁，不要精致的利己主义。

“互联网时代为年轻人获取知识提供了空前的便捷，但最可靠的还是自身的努力。坚持不懈、辛苦劳作是我们事业成功的基石。”杜松涛说。

对于这句话，钟晴也很有感触，她觉得，努力学习、打好基本功十分重要。时代风起云涌，不缺乏机会。但当机遇来临的时候，你是否准备好就显得格外重要。如果没有足够的知识储备和辛苦的准备工作，只能眼睁睁看着机会溜走。

95.2%受访青少年表示会将袁隆平、吴孟超等著名科学家作为人生偶像

有人说，这是一个网红的时代，年轻人追逐很多明星偶像。但当巨星陨落，我们得以看清什么才是年轻人真正、永远的偶像。调查中，95.2%的受访青少年明确表示，会将袁隆平、吴孟超等著名科学家作为人生偶像。

黄淑瑶觉得，把他们当作人生偶像是很正常的事，“真正为人民作出贡献的民族脊梁，难道不应该被人民爱戴吗？”他们身上舍己奉公、脚踏实地、努力钻研、勤勉工作的品质都值得我们学习。

她一直记得袁老当年写给妈妈的信，“稻子熟了，妈妈，我来看您了。”黄淑瑶感叹，他也是一个儿子，一个活生生的人啊。就是这样的人，大半辈子都在与水稻打交道，可以说功在千秋。吴孟超院士也让人感动，一生救治病人无数。看媒体报道，他直到去世前两三年，仍坚持每周最少3台手术。他们这样的科学家当得起一句“先生千古，国士无双”。

90后学生陈凌升眼里的科学家精神，是胸怀祖国、服务人民、严谨求实、精益求精。“我当然希望传承这样的科学家精神，不论是做研究还是在其他行业，具备这样的精神才能让我们走得更远”。

什么是科学家精神？在受访青少年看来，主要包括：胸怀祖国、服务人民（72.9%），敢于创造、勇于实验（72.8%），坚持不懈、不断突破（70.6%）。

接下来依次是：求真求实、严谨理性（65.6%），淡泊名利、潜心研究（52.9%），保持好奇心、不断创新（52.3%），不怕失败、百折不挠（51.3%）等。

作为科研工作者，孙兆林希望将这些精神继承和传递下去，科学研究讲求实事求是，需要通过大量的实验才能得到结果。面对实验中的错误和汗水，要有坚持不懈的精神，就像袁老深耕于田间一样。

“我希望传承这样的精神，也希望我的学生们可以继续传承下去，为我国的科学事业发展添砖加瓦。”钟晴说。(记者 黄冲 实习生 陈文琪)

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