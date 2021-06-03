原标题：儿童电影票房创纪录 问题不少反思不多

6月1日总票房1.4亿，刷新中国影史六一档场次纪录。尽管今年六一档的票房数字挺漂亮，但还是难以禁得住“追问”和深究——优秀的国产儿童片为什么那么少？今年六一档名列第一名的是日本动画《哆啦A梦：伴我同行2》；第二名的《速度与激情9》作为一部偏成人向的影片横立在这里，让六一档有点“失重”；国产动画《潜艇总动员：地心游记》虽然单日票房进入了第三名，可喜可贺，但与前两位的票房数字相比，也不得不承认其竞争力偏弱。

相比上世纪八九十年代

当下为儿童打造的电影太少

虽然中国电影在飞速发展，商业片市场的蛋糕越做越大，但是，国产儿童片这一块蛋糕却一直缺少着色香味。国产儿童片大概有两大类，一类是动画片，一类是儿童主演的故事片。 动画片在近几年稍有起色，有零星的优秀之作出现，比如《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》《罗小黑战记》等，而《熊出没》《潜艇总动员》等动画片都形成了系列化，有了持续效应，但是，佳作依然是稀缺品。而儿童主演的国产真人故事片类别，作品可以用匮乏来形容，如果追溯能带给人们温馨感动的作品，可能还是2008年由周星驰、徐娇和张雨绮主演的《长江7号》。

相比于上世纪八九十年代，儿童电影对于孩子的童年陪伴，可以感觉到，当下专为儿童而打造的电影作品还是太少了。《小兵张嘎》《闪闪的红星》《泉水叮咚》《霹雳贝贝》《红衣少女》等不少经典佳作都成为了一代人的永久记忆，甚至是能够激励自己一生的影像。

儿童电影面临的困境

与市场化冲击有很大关系

儿童电影面临的困境，与市场化冲击有很大关系，毕竟儿童电影受众有限，“赚钱”不容易，老一辈电影人能拍出好的儿童电影，是凭借着“责任感”，以丰富孩子们的精神世界，引导他们快乐健康成长为创作动力。而现在的电影市场竞争激烈，加之社会普遍焦虑，电影人能够踏实地创作已属不易，何况“童心”不再，创作者也难以用心去亲近儿童的思想境界。以至于中国儿童片动辄内容肤浅、虚假，不敢去大胆透彻地表现少年儿童自己的心灵变幻，他们的欢喜、迷茫大多被大人主观地屏蔽掉，或者替换为成人的观念，这使得影片中的“童趣”环节严重缺失。

希望国产儿童电影得到更多关注

用中国故事打动中国孩子

现在，国产影片已经无惧好莱坞，能够与观众产生强烈的共鸣，但是，国产儿童片与外国儿童电影的差距依然很大，《哈利·波特》系列、《海底总动员》、《飞屋环游记》等作品无论是渲染悲欢离合，还是探讨生存死亡，都会呈现出孩童成长的真实感觉，对儿童的智力和想像力都是个启迪和丰富的过程。而就算是小成本的影片，也是能够大放异彩，比如，伊朗导演马基德·马基迪的电影《小鞋子》让人看到孩子的童真和对诺言的坚守，催人泪下。法国影片《放牛班的春天》用音乐拯救了一群不被看好的孩子，暖心励志。

以往，“适合儿童的文艺作品太少”在六一档至少会被关注一番，而近几年，这样的反思已经很少了，只提六一档的票房，而不提问题，这是一种逃避的态度。中国儿童电影的商业孵化不成熟就缺少市场，没有高额投资，相关研发没有保障，专业化水平低，这样将使得儿童电影进入恶性循环。希望国产儿童电影的创作能够得到更多关注，像众多优秀的商业片一样，与现实生活相关，并把独特的想象融入其中，与儿童产生心灵对话，用中国的故事去打动中国的孩子，让儿童电影这块蛋糕也变得有营养、有诱惑。（记者 肖扬）

(责编：温璐、熊旭)