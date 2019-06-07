组图：眼含深情 情系子女——2019高考首日家长送考瞬间

人民网北京6月7日电 今天是2019年高考的首日，北京的89个考点迎来了59209名考生。在中国人民大学附属中学考点、北京广渠门中学考点和北京市日坛中学考点，许多家长为孩子送考，用温暖的拥抱向考生传递力量，用深情的眼神目送子女进入考场，留下了很多感人瞬间。（何淼 王子文）