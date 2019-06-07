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组图：眼含深情 情系子女——2019高考首日家长送考瞬间

来源：人民网-教育频道  2019年06月07日11:07

在北京广渠门中学考点，老师为考生加油助威 熊旭/摄
在北京广渠门中学考点，老师为考生加油助威 熊旭/摄
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人民网北京6月7日电 今天是2019年高考的首日，北京的89个考点迎来了59209名考生。在中国人民大学附属中学考点、北京广渠门中学考点和北京市日坛中学考点，许多家长为孩子送考，用温暖的拥抱向考生传递力量，用深情的眼神目送子女进入考场，留下了很多感人瞬间。（何淼 王子文）

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 (责编：王子文(实习生)、熊旭)

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