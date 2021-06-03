原标题：2021年全国高考报名人数1078万

本报北京6月2日电 教育部今天公布了2021年全国高考报名人数，今年全国高考的报考人数为1078万，比去年增加7万。

记者从教育部获悉，教育部将会同公安部、国家卫生健康委等有关部门精心组织、周密安排，做到四个“从严”确保实现“平安高考”目标任务。

首先，从严管理，全力保障考试安全。教育部要求各地全面梳理考试管理的安全风险，进一步完善相关规章制度，细化工作措施，严格工作标准。严守试题试卷安全生命线，狠抓制卷、运送、保管、分发、回收等关键环节保密管理。同时，要严厉打击考试舞弊，各地要积极开展打击考试作弊等专项行动，严厉打击“组织考试作弊”等“助考”犯罪活动，也要进一步加强管理，采取多种检测手段防止各种作弊工具进入考场，还要采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

其次，从严防疫，全力筑牢疫情防线。针对近期个别地区新冠肺炎疫情情况，教育部会同国家卫生健康委进一步细化了防疫组考方案，各地要严格落实健康登记、卫生消毒、隔离设施等防疫措施，切实保障考生和考务人员安全健康。

再次，从严要求，全力做好应急处突。近期，云南大理漾濞、青海果洛玛多发生地震。教育部指导两地迅速摸排情况，启动组考应急预案。目前，两地正在精心指导考生复习备考、疏导考生情绪，并进一步细化完善组考准备工作，确保高考平稳顺利进行。

另外，针对6月部分地区将进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部也将会同国家气象局、地震局等有关部门密切分析研判高考期间发生极端天气、自然灾害等预警信息，确保突发情况能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

最后，从严保障，全面优化考试服务。教育部提出各地要加强治安出行、食宿卫生、防暑降温等方面的服务保障，并为残障考生等特殊困难群体提供合理便利，努力营造温馨、舒适的考试环境。公安部门已为高考考生办理身份证开辟了绿色通道。

据悉，教育部还将会同中央网信办、公安部等有关部门指导各地集中开展“清理互联网涉考违规违法公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等专项行动。各地已排查清理虚假仿冒教育考试机构公众账号360余个。招生录取期间，还将开展招生预警或案例宣传，提醒考生和家长避免上当受骗。（记者 樊未晨）

(责编：温璐、熊旭)