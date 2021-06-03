遏制校外培训乱象需要综合施策
2021年06月03日08:33 | 来源：北京青年报
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原标题：遏制校外培训乱象需要综合施策
6月2日贵报刊发评论《对校外培训乱象就该露头就打》，分析了校外培训乱象的成因，提出了遏制乱象的可行方法。笔者读后颇有启发。
校外培训乱象屡禁不止，几成顽疾，有其深层次的原因。校内教育的相对不足和旺盛的市场需要，使得校外培训无论经过怎么打压，都会寻找夹缝“顽强”生存。
遏制校外培训乱象需综合施策：将校外培训纳入教育法范畴，送入依法严格管理的轨道，给校外教育套上法律的紧箍咒；依法规范校外培训，制定培训制度、内容和各种标准，使其成为校内教育合理、必要的补充；全面加强校内教育，严格按教学大纲教学，保质保量完成教学任务，提高教学能力和教育水平。（孙建国）
(责编：温璐、熊旭)
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