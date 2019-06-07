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组图：翘首以盼 首考结束——2019高考首场考试散场瞬间

来源：人民网-教育频道  2019年06月07日13:50

7日上午，北京日坛中学考点语文考试结束，第一位走出考场的考生 曹雯/摄
7日上午，北京日坛中学考点语文考试结束，第一位走出考场的考生 曹雯/摄
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人民网北京6月7日电 首场语文考试结束，在北京日坛中学、中国人民大学附属中学考点，许多家长在门口等候着在场内考试的孩子，焦灼地迎接考完的考生，留下了很多感人瞬间。（李依环 曹雯）

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 (责编：曹雯(实习生)、熊旭)

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