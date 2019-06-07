组图：翘首以盼 首考结束——2019高考首场考试散场瞬间

人民网北京6月7日电 首场语文考试结束，在北京日坛中学、中国人民大学附属中学考点，许多家长在门口等候着在场内考试的孩子，焦灼地迎接考完的考生，留下了很多感人瞬间。（李依环 曹雯）