组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序



北京市陈经纶中学考点 翁奇羽/摄

人民网北京6月6日电（何淼 王子文） 明日，2019年高考将正式拉开帷幕，全国1031万考生将迎来人生中的重要时刻。据北京教育考试院介绍，今年北京高考报名人数为59209人，共设17个考区、89个考点。目前，北京各考点正在紧锣密鼓地开展最后的考前准备工作，竭力为考生提供优良的环境。

今天，记者探访北京朝阳区多个高考考点，各校均在校门口公布了考点信息，同时在显著的位置张贴了考场分布图和考试时间安排，便于考生和家长及时了解相关信息。

在记者探访的过程中，已经陆续有考生和家长前来“踩点”，熟悉考点周围环境，提前规划行车路线。值得注意的是，目前考点已进入封闭状态，考生和家长均不可以进入考点内，只能在校门外了解考场分布情况。

记者还采访了多位考生家长，了解他们目前的心情和考试期间的准备工作。“目前自己主要在后勤方面为孩子的饮食和出行提供保障，为了让孩子更好地休息，还特意订了附近的高考房。”北京市日坛中学考点的一位考生家长受访时表示，“作为经历过高考的家长，我深知高考的重要性，所以比孩子还要紧张。明天我会送孩子去考点，共同见证他人生的重要时刻。”

北京市对外经济贸易大学附属中学考点的一位考生家长谈到：“明后两天将一切如常，不给孩子特别的压力，希望她平常心面对高考，考完会带她去吃大餐。”

北京市中国人民大学附属中学朝阳学校考点的一位家长说：“随着考试的临近，自己的心情已经由紧张变为坦然。高考期间，将保障孩子饮食清淡、睡眠充足，期待他发挥出较好的水平。”