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来了！全国各地陆续公布高考成绩及控制分数线

2019年06月23日14:12  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月23日电（李依环 褚昕岚）近期，各地陆续公布2019年高考成绩及控制分数线。人民网教育频道将第一时间进行汇总，以供考生和家长参考。

全国各地高考放榜时间及查分入口如下（陆续更新）：

全国各地高考放榜时间及查分入口

省份

查分时间

志愿填报时间

查分入口

北京

6月23日

本科志愿填报：6月25日至6月29日

专科志愿填报：7月21日至7月22日

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上海

预计6月23日

 

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天津

预计6月24日

 

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重庆

预计6月24日

 

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四川

6月22日晚

本科提前批志愿填报截止时间为6月24日17:00

其余本科志愿填报截止时间为6月28日12:00

专科志愿需在7月5日12: 00前完成填报

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安徽

6月23日

 

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江苏

预计6月24日20:00后

6月27日至7月2日可填报本科院校志愿

7月27日至28日可填报高职(专科)院校志愿

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浙江

6月22日

 

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湖南

预计6月25日

 

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湖北

预计6月23日

6月25日

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河南

预计6月25日00:00时

 

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河北

6月23日

 

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江西

6月23日

 

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内蒙古

6月23日

 

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广西

6月23日

 

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云南

6月23日

 

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贵州

预计6月24日

 

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吉林

6月22日

 

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辽宁

预计6月23日

 

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海南

预计6月25日

 

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广东

预计6月24日

 

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甘肃

6月23日

 

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陕西

预计6月24日

 

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青海

预计6月25日

 

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宁夏

6月23日

第一次集中填报时间为6月23日下午16：00至6月27日18：00截止。填报批次为艺术和体育专业本科批次、提前批录取院校本科和第一批录取院校本科、第二批录取院校本科志愿。

第二次集中填报时间为7月2日8：00至7月3日18：00截止。填报批次为提前录取院校高职（专科） (含艺术和体育专业、定向培养士官、高职专科公安类专业) 志愿。

第三次集中填报时间为8月1日8：00至8月4日18：00截止。填报高职（专科）志愿。

征集志愿在各批次录取结束后填报。

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山东

预计6月25日

 

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山西

预计6月24日

 

第一段为6月26日8∶00—6月27日18∶00。填报提前艺术、体育本科，提前本科一批，提前本科二批，面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科，面向贫困地区招生“专项计划”第二批本科，免费医学定向等批次院校志愿。

第二段为6月30日8∶00—7月2日18∶00。填报第一批本科(A、A1、B类)院校志愿（含自主招生、高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队<仅限“教育部阳光高考信息平台”公示合格的考生填报>等特殊类型招生院校志愿；定向、边防军人子女预科班等特殊类型招生院校志愿）。

第三段为7月22日8∶00 —7月24日18∶00。填报第二批本科（A、B类）院校志愿（含高水平运动队、定向、边防军人子女预科班等特殊类型招生院校志愿）。

第四段为8月4日8∶00—8月5日18∶00。填报本科第二批C类院校志愿，提前录取的专科院校志愿。

第五段为8月10日8∶00—8月13日18∶00。填报专科(高职)院校志愿。

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黑龙江

预计6月24日

 

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福建

预计6月24日

 

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新疆

预计6月24日

高考网上填报志愿系统将于6月22日12时正式开通，本科提前批次志愿填报截止时间：7月1日18时；其他批次志愿填报截止时间：7月3日18时

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西藏

预计6月25日

6月26日至7月1日

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(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)
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