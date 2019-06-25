2019宁夏高考录取分数线：一本文科538分 理科457分

人民网北京6月25日电 据宁夏省教育考试院网站消息，宁夏回族自治区2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：
一、文史类（含军事、公安类院校或专业）
第一批录取院校本科最低录取控制分数线：538分；
第二批录取院校本科填报志愿资格线：455分；
高职（专科）填报志愿资格线：200分。
二、理工类（含军事、公安类院校或专业）
第一批录取院校本科最低录取控制分数线：457分；
第二批录取院校本科填报志愿资格线：381分；
高职（专科）填报志愿资格线：200分。
三、国家专项计划
第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：538分；
第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：457分；
第二批录取院校文科本科填报志愿资格线：455分；
第二批录取院校理科本科填报志愿资格线：381分。
四、地方专项计划
第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：538分；
第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：457分。
五、体育类（文史）
第一批录取院校本科最低录取控制分数线：505分；
第二批录取院校本科填报志愿资格线：442分；
高职（专科）填报志愿资格线：200分。
六、体育类（理工）
第一批录取院校本科最低录取控制分数线：447分；
第二批录取院校本科填报志愿资格线：357分；
高职（专科）填报志愿资格线：200分。
七、艺术类（文史）
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：318分；
提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：228分；
提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：200分。
八、艺术类（理工）
提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：267分；
提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：228分；
提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：200分。