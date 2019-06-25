人民网>>教育>>滚动新闻

2019宁夏高考录取分数线：一本文科538分 理科457分

2019年06月25日10:34  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月25日电 据宁夏省教育考试院网站消息，宁夏回族自治区2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：

一、文史类（含军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：538分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：455分；

高职（专科）填报志愿资格线：200分。

二、理工类（含军事、公安类院校或专业）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：457分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：381分；

高职（专科）填报志愿资格线：200分。

三、国家专项计划

第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：538分；

第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：457分；

第二批录取院校文科本科填报志愿资格线：455分；

第二批录取院校理科本科填报志愿资格线：381分。

四、地方专项计划

第一批录取院校文科本科最低录取控制分数线：538分；

第一批录取院校理科本科最低录取控制分数线：457分。

五、体育类（文史）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：505分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：442分；

高职（专科）填报志愿资格线：200分。

六、体育类（理工）

第一批录取院校本科最低录取控制分数线：447分；

第二批录取院校本科填报志愿资格线：357分；

高职（专科）填报志愿资格线：200分。

七、艺术类（文史）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：318分；

提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：228分；

提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：200分。

八、艺术类（理工）

提前录取艺术本科美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类填报志愿资格线：267分；

提前录取艺术本科舞蹈学类填报志愿资格线：228分；

提前录取高职（专科）艺术专业填报志愿资格线：200分。

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

为儿童成长提供立体保护 围绕未成年人保护形成了既针对个体也面向群体、既保护外部安全也保护心灵健康、既针对现在也考虑未来的全维度保护体系，为少年儿童更好成长创造了广阔空间。 【详细】

原创报道|

把论文写在祖国大地上 一颗种子很难抵御盐碱，但千千万万颗带着感情的种子却能依靠科技的力量，变坑洼盐碱地为平川良田。中国农业大学师生接力帮助河北曲周从千年盐碱滩变身“米粮川”。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved