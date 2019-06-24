天津市普通本科批次录取控制分数线确定

理工类 400分

文史类428分

2019年我市普通本科批次仍分为A、B两个阶段，A阶段为公办本科高校及经批准在本阶段录取的高校，B阶段为民办本科高校和独立学院。根据教育部有关规定，市招生委员会根据招生计划数和考试成绩情况，划定本省（市）普通高校招生录取控制分数线。我市普通本科批次（含A、B阶段）原则上按照招生计划数的100%划定录取控制分数线，具体为：理工类400分；文史类428分。高考成绩（含照顾政策）在普通本科批次录取控制分数线以上的考生，可以在规定时间内填报普通本科及以上批次高校志愿。具体为：6月25日10时至6月29日12时，考生填报普通本科及以上批次高校志愿（27日12时前，考生填报提前本科批次志愿、天津市“农村专项计划”批次志愿；29日12时前，考生填报普通本科批次A、B阶段高校志愿）。

根据招生计划和考生成绩情况，建议拟报考原本科一批院校的考生，既要看自身分数更要看在全市的位次，要在去年本科一批录取控制分数线基础上，结合今年总平均分变化情况，积极稳妥选报；建议在普通本科批次录取控制线上一定分数范围的考生（理工类线上50分以上，文史类线上47分以上），积极报考本科批次A阶段高校。

按照国家规定，招生高校在高考成绩达到同批录取控制分数线的考生中，根据本校招生计划和生源情况，自主确定调阅考生档案的比例，并依据考生志愿、考试成绩及德、智、体、美、劳全面考核情况，综合评价，择优录取。因此，录取控制分数线不是录取分数线，达到录取控制分数线的考生，未必一定被录取。平行志愿投档录取中，如考生因不服从专业调剂被退档，只能参加征询志愿或下一批次的录取。因此，建议考生也要根据自身实际，积极慎重选择“专业是否服从调剂”。

另外，根据我市相关规定，按照文、理科高考总成绩全市前30%的比例划定高校自主招生、高水平艺术团等特殊类型资格考生最低录取控制参考线，具体为：理工类551分，文史类500分，该线上考生如已经有关高校考核合格、且经公示无异议，可填报相应志愿。

2019年高考各学科平均成绩

文史类：语文103.38分，比去年提高0.77分；数学（文）88.61分，比去年降低1.69分；外语89.44分，比去年降低5.11分；文科综合161.19分，比去年降低14.51分；文史类总平均442.62分，比去年降低20.54分。

理工类：语文104.94分，比去年提高1.03分；数学（理）105.83分，比去年降低0.11分；外语97.52分，比去年降低5.09分；理科综合183.43分,比去年提高3.59分;理工类总平均491.72分,比去年降低0.58分。

来源： 天津教育考试院

(责编：王子文(实习生)、熊旭)