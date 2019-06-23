北京高考分数线出炉 本科普通批文科480分、理科423分

人民网北京6月23日（李依环）今日，北京教育考试院公布了2019年北京高招本科批次（类型）录取最低控制分数线。2019年是北京市一、二批次合并的第一年，从录取分数线来看，本科普通批录取控制分数线为文科480分、理科423分。今天中午12时起考生可查询高考成绩，相关志愿填报工作将于6月25日至29日进行，录取工作于7月6日至7月30日进行。

根据其他公布数据，今年北京市自主招生等特殊类型录取控制分数线为文科559分、理科527分；艺术类本科录取控制分数线为文科335分、理科295分；体育教育、社会体育和休闲体育本科专业（体育成绩60分）为文科330分、理科300分。相关统一招生考试本科批次（类型）录取最低控制分数线详情如下：

根据北京教育考试院排名统计，今年北京市高考成绩650分以上人数为文科243人、理科2211人；600分以上人数为文科1951人、理科7838人。今年在发布高考成绩和高招本科批次（类型）录取最低控制分数线的同时，考试院也已经公布考生分数统计表。

此外，专科录取最低控制分数线将于7月23日由北京市招考委划定并公布。目前，统一招生考试专科提前批面试参考线（三科总分）为文科120分、理科120分。高职单考单招录取控制分数线为120分。其中艺术专业分数线为84分。

根据工作安排，6月25日8时-29日20时，统考考生将填报本科志愿，单考考生填报单招志愿；高职专科志愿填报时间为7月21日8时-22日20时。考生如果对成绩有疑义，可以在25日18:00前向高考报名单位所在区高招办提交成绩复查申请。此外，2019年北京市高招录取时间为7月6日至7月30日，主要日程安排如下：

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