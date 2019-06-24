2019江西高考录取分数线：一本文科558分 理科522分

人民网北京6月24日电 （记者 郝孟佳）据江西省教育考试院网站消息，6月23日，江西省2019年高考分数线公布：第一批本科文史类558分、理工类522分；第二批本科文史类502分、理工类449分；文史、理工类高职(专科)：160分。

一、2019年江西省文史、理工类各批次文化录取控制分数线

第一批本科文史类558分、理工类522分；

第二批本科文史类502分、理工类449分；

军校军检线文史类548分、理工类512分；

文史、理工类高职（专科）：160分；

三校生文理类本科：482分；

三校生文理类高职（专科）：160分。

二、2019年江西省艺术、体育类各批次文化录取控制线和专业合格线、资格线

艺术类本科一类文化线：336分；

艺术类本科二类文化线：291分；

体育类本科：314分；

三校生艺术类本科：313分；

艺术类高职（专科）：112分；

体育类高职（专科）：112分；

三校生艺术类高职（专科）：112分；

三校生体育类高职（专科）：112分。

特别说明：

“艺术类本科一类文化线”:是指艺术学理论类（含艺术史论、艺术管理等本学科门类所设专业）、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧学、电影学、戏剧影视导演、播音与主持艺术专业以及认可和使用戏剧影视文学（广播电视编导）、播音与主持艺术专业省统考成绩进行录取的专业，按今年我省普通本科第二批次录取控制分数线的75％划定的高考文化录取控制分数线；

“艺术类本科二类文化线”:是指其他艺术类专业，按今年我省普通本科第二批次录取控制分数线的65％划定的高考文化录取控制分数线。

▲附：艺术、体育类文化控制线和专业合格线、资格线

三、江西省2019年集中填报高考志愿时间

1.6月24日9时-25日17时：网上填报提前批本科军事类院校志愿，期间允许考生对本次填报志愿修改一次。

2.6月29日9时-7月2日17时：网上填报提前批非军事类本科、国家专项本科、第一批本科（包括自主招生、高校专项、综合评价录取、高水平运动队、高水平艺术团等，地方专项、苏区专项志愿）、第二批本科院校、三校生本科、提前批高职（专科）批次直招士官招生院校志愿，期间允许考生对本次填报志愿修改一次。

3.7月31日9时-8月3日17时：网上填报提前批高职（专科）除直招士官招生外其他院校、高职（专科）、三校生高职批次院校志愿，期间允许考生对本次填报志愿修改一次。

每一批次的原填志愿录取结束后，还将进行网上征集志愿，凡未被录取的考生均可在网上填报缺额院校的征集志愿。

四、江西省2019年高招录取批次

江西省2019年高招集中录取工作将于7月8日—8月13日在江西教育发展大厦进行。共分六个批次进行录取：

1. 7月８—12日，提前批本科录取；

2. 7月13—15日，国家专项本科录取；

3. 7月16—22日，第一批本科（含自主招生，高校专项，综合评价录取，高水平艺术团、高水平运动队，地方专项、苏区专项，体育类等）录取；

4. 7月23日—31日，第二批本科（三校生本科）录取；

5. 8月5—7日，提前批高职（专科）录取；

6. 8月8－13日，高职(专科)。

(责编：郝孟佳、熊旭)