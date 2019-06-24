广西高考分数线出炉：一本理工509分 文史521分

人民网北京6月24日电 （记者 郝孟佳）6月23日上午，广西壮族自治区招生考试委员会召开全体会议，审定了广西2019年普通高校招生录取最低控制分数线。

一、本科第一批录取最低控制分数线：理工类509分，文史类521分。

二、本科第二批录取最低控制分数线：理工类347分，文史类388分。

三、高职高专录取最低控制分数线：理工类、文史类180分。

四、体育类录取最低控制分数线

体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为：

（一）普通本科（文化/体育统考）：210分/80分。（二）高职高专（文化/体育统考）：160分/60分。

五、艺术类录取最低控制分数线

艺术类专业的录取由文化分数线和艺术统考分数线双线控制。各批次的录取最低控制分数线分别为：

（一）普通本科。

1.文化分数线。艺术理类：260分；艺术文类：291分。

2.艺术统考分数线。美术类213分；书法类223分；音乐类205分；舞蹈类182分；播音主持类242分；广播影视编导类229分。

（二）高职高专。

1.文化分数线。艺术理类：126分；艺术文类：126分。

2.艺术统考分数线。美术类180分；书法类210分；音乐类165分；舞蹈类165分；播音主持类225分；广播影视编导类203分。

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