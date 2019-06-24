2019四川高考录取分数线：一本文科540分 理科547分

人民网北京6月24日电 据四川省教育考试院网站消息，四川省2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：
一、文科各批录取控制分数线
本科第一批540分;本科第二批472分;专科批150分
二、理科各批录取控制分数线
本科第一批547分;本科第二北459分;专科批150分
三、艺术体育类专业招生文化考试成绩录取控制分数线
1、美术与设计类:本科370分，专科140分
2、音乐学类:本科345分，专科140分
3、音乐学(理论)类:本科365分
4、艺术史论(音乐史论)类:本科345分
5、录音艺术类:本科345分，专科140分
6、作曲与作曲技术理论类:本科375分
7、音乐表演类:本科310分，专科140分
8.戏剧影视表演类:本科320分，专科140分
9、播音与主持类:本科375分，专科140分
10、舞蹈、服装表演类:本科300分，专科140分
11、编导类(文科):本科465分，专科140分
12、编导类(理科):本科455分，专科140分
13.书法学(毛笔)专业:本科420分
14、美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生):本科310分，专科130分
15、体育类:本科355分，专科140分