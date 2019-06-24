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2019四川高考录取分数线：一本文科540分 理科547分

2019年06月24日14:37  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京6月24日电 据四川省教育考试院网站消息，四川省2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：

一、文科各批录取控制分数线

本科第一批540分;本科第二批472分;专科批150分

二、理科各批录取控制分数线

本科第一批547分;本科第二北459分;专科批150分

三、艺术体育类专业招生文化考试成绩录取控制分数线

1、美术与设计类:本科370分，专科140分

2、音乐学类:本科345分，专科140分

3、音乐学(理论)类:本科365分

4、艺术史论(音乐史论)类:本科345分

5、录音艺术类:本科345分，专科140分

6、作曲与作曲技术理论类:本科375分

7、音乐表演类:本科310分，专科140分

8.戏剧影视表演类:本科320分，专科140分

9、播音与主持类:本科375分，专科140分

10、舞蹈、服装表演类:本科300分，专科140分

11、编导类(文科):本科465分，专科140分

12、编导类(理科):本科455分，专科140分

13.书法学(毛笔)专业:本科420分

14、美术与设计类(职教师资班、高职班对口招生):本科310分，专科130分

15、体育类:本科355分，专科140分

(责编：褚昕岚(实习生)、熊旭)
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