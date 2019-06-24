2019广东高考录取分数线：本科理科390分 文科455分

人民网北京6月24日电 据广东省教育考试院网站消息，广东省2019年普通高校招生考试各类别录取控制分数线如下：
一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）
（一）本科各科类
文科类：总分455分。
理科类：总分390分。
体育类：文化科总分300分，体育术科190分。
美术类：文化科总分280分，美术术科205分。
音乐类：文化科总分255分，音乐术科190分。
舞蹈类：文化科总分210分，舞蹈术科175分。
广播电视编导类：文化科总分405分，广播电视编导术科205分。
艺术类校考：文化科总分255分。
（二）高分优先投档线（含自主招生、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）
文科类：总分546分。
理科类：总分495分。
（三）重点高校招收农村和贫困地区学生（地方专项计划）
文科类：总分516分。
理科类：总分465分。
（四）高水平运动队
文科类：总分498分。
理科类：总分430分。
二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）
文科类：总分170分。
理科类：总分160分。
体育类：文化科总分190分，体育术科185分。
美术类：文化科总分170分，美术术科150分。
音乐类：文化科总分180分，音乐术科150分。
舞蹈类：文化科总分160分，舞蹈术科150分。
广播电视编导类：文化科总分300分，广播电视编导术科190分。
艺术类校考：文化科总分160分。
三、军队本科院校
（一）军队提前本科批次院校
1. 武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院:
文科类：总分498分。
理科类：总分430分。
其中，武警海警学院理科类法学（维权执法）专业：男生, 总分430分;女生，总分495分。
2. 军队提前本科批次其他院校（含空军招飞）
文科类：总分546分。
理科类：总分495分。
（二）军队本科批次院校
陆军工程大学（人防系统定向）
理科类：总分430分。
四、中国消防救援学院
理科类：总分495分。
五、本科院校订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）
文科类：总分478分。
理科类：总分410分。
其中，华南师范大学、广州大学：文科类总分526分；理科类总分475分。
体育类：文化科总分300分，体育术科190分。
美术类：文化科总分280分，美术术科205分。
音乐类：文化科总分255分，音乐术科190分。
六、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）
（一）本科院校农村卫生人才专项计划
理科类总分410分。
其中，汕头大学医学院、广州中医药大学：理科类总分475分。
（二）专科院校农村卫生人才专项计划
文科类：总分435分。
理科类：总分370分。
七、本科院校少数民族班（招收少数民族聚居地区少数民族考生）
广东技术师范大学（少数民族班）
文科类：总分415分。
理科类：总分350分。
八、预科班
本科院校边防军人子女预科班
文科类：总分375分。
理科类：总分310分。