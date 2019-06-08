北京教育考试院专家解析2019地理考试试题

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2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

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2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年文科综合能力测试（北京卷）（简称试卷，下同）地理学科命题以《普通高中地理课程标准（实验）》和《2019年普通高等学校招生全国统一考试北京卷考试说明（文科）》为依据，深入挖掘地理学科的内涵，从时事热点和日常生活学习的事例中提炼命题素材。试卷在兼顾地理学科基础知识和主干知识考查的基础上，全面考查学生的地理核心素养。试题充分发挥地理学科在服务立德树人教育根本任务中的重要作用，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定基础。试卷传承和发扬北京特色，深化“四个突出”和“四个考出来”基本理念，为首都地理教育和人才选拔提供重要参考和依据。

一、 凝炼命题素材，提升命题思想性

地理学研究人与地理环境的关系，面广底深。试卷着力通过多样的情境考查学生分析和解决地理问题的能力。命题素材的甄选注重从学科视角深化对学生思想意识的培育，试题多从时事热点话题切入创设地理问题，引导学生关注学科内容与时代发展和社会现实的结合。试题多从学生身边事物和现象提炼命题素材，引导学生洞察生活，倡导将地理视角和思维方法融入学生的价值观、意志品质和日常行动当中。

试卷第1、2题将学生制作主题“点亮中国”的宫灯融入地理基本知识。试题情境萃取于中学手工制作活动，使学生将实践活动与学科内容建立联系，培养学生参与劳动的意识。题目以“宫灯”作为载体，引导学生体验中华传统文化的深厚内涵。该题组聚焦我国南北最大距离和建设港珠澳大桥的重大意义，给予学生爱国情怀引领和价值认同。

第4、5题以2018年11月确立的“长三角区域一体化发展上升为国家战略”为背景，涉及长江三角洲地区的地理环境和一体化发展的重要作用。学生需要理解国家优化区域发展格局的重要部署，提升主人翁意识，为实现中华民族的伟大复兴而刻苦学习。第41（1）题选择2019年北京世界园艺博览会这一重要展会为载体，体现建设生态文明的先进理念，使学生理解绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求，理解传统重工业基地向高新技术产业成功转型的发展历程，进而树立“四个自信”的坚定理念。

二、彰显学科本质，聚焦基础与主干知识

地理基础知识是学生系统掌握地理学科基本理论，培养地理核心素养的重要根基。试卷坚持考查学生义务教育以来所构建的地理知识网络，突出对基础知识的检测。第2题考查学生对地图比例尺的运用。第6题在分析不同地区气候季节变化的同时，需要明确我国各省级行政区的简称。第7题、第11题和第36题分别涉及等压线、莫霍面等深线和地形高程等，重点考查学生对等值线的理解和运用。

主干知识构成地理学科基本框架，是培养地理核心素养的重要手段和根据。第3题通过平顶山市降水量的空间分布差异，考查学生对地理环境要素相互作用的理解。第4、5题涉及学生熟悉的长江三角洲区域，要求学生揭示区域自然环境和人类活动的差异。第36题要求学生从不同视角认识区域地理特征，考查学生对地理学科主干知识构建和关联的能力。

注重考查学科基础与课堂教学的衔接。第8题和第40（2）均结合教材和教学当中常用的图像和设问方式，考查内容涵盖城市空间结构的有关理论和人口老龄化问题等题目平实亲切，设问适度开放，有利于激励学生作答。

三、重视传承创新，考查地理学科核心素养

2019年既是实行文科综合能力测试（北京卷）地理学科命题的最后一年，又是向高中地理学业水平等级性考试的过渡阶段。试卷在满足现有课程标准的基础上，为基于地理核心素养的试题评价提供良好借鉴。

第6题给定中国某机场空调耗能的年变化，要求学生依据所给材料推断该机场所在的省级行政区，重点要求学生分析与处理相关数据与信息，对地理事物现象进行科学解释与评价，据此评价学生所具备的地理实践力。第8题通过对城市两种用地类型的地租变化格局，意在说明城市发展当中农业用地的重要意义，考查学生对综合思维以及人地协调观的理解。第9、10题选取新闻报道，运用相关的地理学科理论，考查学生对我国基本地理国情的理解以及区域发展外向型经济的作用。

第11题以长江中下游某地莫霍面等深线分布为材料，从自然要素的物质循环能量交换的角度，分析岩石圈、水圈等的变化规律，考查学生所具有的综合思维能力。第41（1）结合沈阳、大连两地的高新技术发展相关资料，分析两城市发展高新技术产业的有利条件，旨在考查学生在人地协调观、区域认知方面具备的基本素养。

四、兼顾科学与美感，设计多样化图表内容

试卷沿用北京地理卷多年来的思路，图表呈现形式平和，设计感丰富。试卷共绘制地图6幅，涉及不同区域和尺度。

第1、2题将地图以宫灯灯面的方式展示，学生通过从“手绘宫灯设计图”当中阅读和提取信息，增加审美体验。第3题提供平顶山市轮廓图，重点表现气象台（站）点降水量。第4、5题和第7题分别提供的是学生常见的长江三角洲区域图和东亚局部海平面气压分布图，地图类型和设问内容学生较为熟悉。第6题展示了中国某机场空调耗能变化模拟示意图，便于分析日常生活中所蕴含的地理规律。第8题绘制了某城市商业用地和农业用地的地租水平变化简图，图形简洁、设问新颖。第11题则以莫霍面等值线分布为依托，形象地展示地壳、地幔的分层界限。

试卷首次使用竖版中国地图，增强学生的国家版图意识。36题基于边境文化元素设计艺术符号表示跨境经济合作区，丰富试卷地图的艺术性。

(责编：何淼、熊旭)