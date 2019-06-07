一切为了孩子 多方合力做好高考服务保障

【编者按】又到一年高考季，每年的高考都牵动着全国亿万人的心。从中央到地方，各级政府部门通力协作、保障有力，考生家长全情投入，各方共同营造良好氛围，让考生能不受外部因素影响，考出好成绩，不负青春，展翅高飞。人民网记者带您走进高考首日，让我们一起见证。

6月7日上午，2019年全国高考拉开帷幕，1031万余考生迎来了他们人生中的重要时刻。今年北京市共有59209人报名参加高考。全市共设17个考区，设置89个考点，1790个考场。

在教育部提出“考前无泄露，考中无舞弊，考后无失误”的要求基础上，北京市要求教育、公安、交通、住房城乡建设等各级相关部门协力做好服务工作，做到“态度零容忍、思想零懈怠、工作零差错”的目标。同时，各个学校纷纷组织后援团，在考点外为考生加油打气，众多考生家长送考、接考，准备可口的饭食，做好后勤工作，多方合力汇成一句话，“一切为了孩子！”

7日上午，安保人员指挥车辆绕行考点 卢静/摄

各部门协同合作，服务好考生、家长

一大早，距离学校还几公里的地方，已经能看到骑警们在路口疏导交通。考点周边几百米的街道被交通障碍物拦成了独立区域，醒目的提示牌上写着“高考期间车辆绕行、禁止鸣笛”。记者的车还没接近，安保人员已经在外围警戒线上挥动双臂，示意此路不通，指挥车辆离开。几辆警车整齐的排列在警戒线内的一角，严肃的气氛扑面而来，一切都清楚地告诉我们，高考考点到了。

“我们早上七点就来布置点位了，晚上五点半以后才会走。一句话，考生没来之前我们就到了，考生走光了我们才会走。”考点外“爱心送考服务站”的志愿者介绍称，服务站的工作人员加上志愿者最少十几个人，站内免费为考生和家长提供饮用水、扇子、报纸等物品。

近日，北京市政府发布高考组织保障工作通告，要求各级相关单位密切协作，切实做好高考服务保障工作。高考期间考点周边工地停止施工，有夜间噪音污染的工程一律停工；北京交通委发声“全路网高考生优先通行”。

“辖区政府多部门联动，服务站设立十几年来已经形成了一个传统，为考生、家长多做实事，多提供方便。”某区综合执法局的工作人员表示，“家长们可以到服务站遮阳、休息，我们的工作就是服务，让考生们能够专心考试。总之，为了孩子，做好服务。”

7日上午，家长目睹孩子进入考场的背影流下了眼泪 卢静/摄

孩子就是指挥棒 高考是全家人的事情

离第一场考试还有近一个钟头，高考考点外已经聚满了人，有的学校十几名老师穿着统一的旗袍来给学生鼓劲。很多考点还有来自不同学校的助考队，他们穿着整齐的服装，喊着洪亮的口号，为师兄、师姐们加油。“我们的学校是一个大的集体，大家都自愿来为高考生加油鼓劲。同时让低年级学生以考生们为榜样向他们学习。”某学校带队老师这样说道。

“妈，今天你怎么穿的这么靓丽啊？”临进考场前，某个考生这样问。“考试是你的事，陪考是我的事，妈妈希望以最好的面貌来送你入考场，不希望因为我的原因影响到你考试。”旁边的妈妈这样回答。说完轻轻推了下儿子，“你该进去考试了。”小伙子估计没有想到，当他转身走进考场的时候，妈妈就收起了笑容，表情变得严肃，眼圈慢慢地红了起来。

下午四点的北京城，阳光热辣，考点门口显得有几分冷清。家长们三三两两地在学校周围的建筑物下乘凉。有些素不相识的家长，因为孩子的话题，迅速拉近了距离，开心地聊着。“我觉得高考是全家人的事情，我们家有分工的，爸爸做饭，我负责接送。今天晚上要给孩子吃的清淡点，但还要荤素搭配保证营养。今天考得怎么样我不会问的。”一个妈妈这样说。“没错，啥也别问。晚上孩子想干嘛就干嘛，看书复习也行，看电视放松也行。他就是‘指挥棒’。但有一点，必须得早休息。”旁边一位家长也搭起腔来。

7日下午，考点外家长等待考生现场 卢静/摄

临近考试结束时间，考点周围渐渐热闹起来，家长们从各个阴凉地汇聚到学校门前，有些晚来的家长只能垫着脚站在外围。有的家长用报纸遮挡阳光，有的家长汗流满面毫无所觉，只是抻着头，向学校里张望，希望比孩子更早一步发现对方。考试结束的铃声响起的瞬间，整个家长“方阵”齐齐向前了一小步。每当自家孩子出来，接考的家长就会高高举起手，边呼唤孩子的名字。有的孩子笑着述说着什么，有的则显得有些沮丧。“没什么大不了的哈，晚上回去想吃点啥？吃饱喝足明天又是新的开始。”一个父亲拍着儿子的肩膀说道。

短短十五分钟，考点门前已经变得空旷起来，安保人员陆续撤掉了堵路的障碍物，只有门前的告示牌显示着明天还有考试。是的，就像那位父亲说的，明天又是新的一天，新的开始。

高考生们，加油！（何淼）

(责编：袁勃)