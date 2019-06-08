北京教育考试院专家解析2019历史考试试题

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年北京市高考历史试题，认真贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会精神以及全国教育大会精神，突出“立德树人”的根本任务，贴近北京中学历史教学实际，关注高考改革新趋势，突出历史学科特色和历史学科核心素养。整套试题稳中求新，布局合理，材料新颖，视角多元，难易适中，对中学历史教学具有积极的导向作用。

1. 发掘学科思想内涵

试题从学科特点出发，发掘历史学科的教育价值和思想内涵，从历史的角度考查考生对革命文化和社会主义文化的理解，弘扬时代主旋律，凸显社会主义核心价值观。第17题通过考查晋察冀抗日根椐地，引导学生认识中国共产党在14年抗战中的中流砥柱作用。第18题以中国共产党“政治协商”思想的形成为主线，考查考生对新中国重要政治制度的认知与历史源流的理解，既考查考生对统一战线政策的掌握，又追溯了建国前后中国共产党将马克思主义与中国革命具体实践相结合、探索中国独特发展道路的历史进程。在建国70年之际追昔抚今，不忘初心。第19题则从中国加入联合国后思考解决香港、澳门问题的法理入手，考查考生对新中国70年来外交理念及实践的理解与掌握，揭示了港澳问题的本质，有助于学生加深对“一个中国”含义的理解，坚定祖国统一的决心。

2. 弘扬优秀传统文化

试题发挥学科优势，既追根溯源，又展示流变，多角度多层次考查中国优秀传统文化，激发学生的家国情怀。比如，第12题以丝路考古成果为例，考查中国古代文明在“一带一路”沿线的传播及影响。第13题从文献学角度入手，展示中国传统文化理念。37题第（1）问展示了统一多民族国家文化认同与民族融合的历史进程，揭示出中华民族形成的内在合理性和民族团结的历史必然性。第（2）问则以清末民初的中国为背景依托，涉及历史上的优秀思想成果在此背景下的复兴与传承，以及面对时代使命，仁人志士的探索与实践。37题这两小题既揭示了中华民族的优秀传统，又展示了中华民族的时代精神，意在增进考生的民族自豪感与时代使命感。41题第（2）问以清代皇家园林承德避暑山庄为切入点，引导考生从园林建筑视角了解中国传统文化的意蕴和内涵。

3. 考查学科思维品质

试题全方位考查考生的历史学科的思维水平，注重考查考生的独立思考与创新能力，而问题意识是一个重要表现。考查考生的问题意识，引导考生提出好问题，以此检验考生的历史思维的高阶能力。这突出体现在第37题第（3）问，该题以“教材中的思考题”为切入点，将法国大革命与美国独立战争结合起来，要求考生就“美国独立战争—华盛顿—联邦政府的建立”设计思考题，既考查考生对材料的归纳、提炼能力，又考查考生综括、思辨与设计能力。本小题从教材中来，到教材中去，旨在引导中学历史教学重视教材，重视素质教育，提倡真正的探究式学习。

4. 注重社会、人文关怀

对现实的关怀是历史学习和研究的重要出发点和落脚点，试题关注历史学科内在的现实性，引导学生从历史的角度关注现实，理解社会。对历史的理解有助于加深对现实社会的理解和现实问题的认识。试题以主干知识为载体，创设与现实问题相关的历史情境，既考查考生对历史问题的理解，又引发考生对现实问题的思考。例如第16、21、22、23、40（1）等题分别涉及到京津冀一体化、社会改革、世界政治与经济等当今中国与世界的重大议题，第20题和41（2）题则关注了重大的国际文化交流活动。这些都有助于引导学生关注社会现实，从历史的角度加深对社会重大现实问题的理解，培养历史使命感。

(责编：何淼、熊旭)