北京教育考试院专家解析2019政治考试试题

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

【2019年全国高考首日考点侧记】

高考首日结束 家长：粽子先换肉夹馍 明儿再补上(图)

【眼含深情 情系子女--2019高考首日家长送考瞬间】

【以梦为马 不负韶华--2019高考首日考生入场瞬间】

【翘首以盼 首考结束--2019高考首场考试散场瞬间】

2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

科学选才 铸魂育人

2019年北京高考政治试题聚焦立德树人根本任务，体现时代特点，反映国家改革发展成就，引导学生关注时代、关注社会，培养社会责任感。试题彰显北京特色，强调综合性、开放性、选择性，注重核心素养的考查。

一、坚持立德树人，突出政治意识

2019年北京高考政治试题落实立德树人的根本任务，以理想信念、家国情怀贯穿全卷，发挥高考的育人功能。试题突出考查社会主义核心价值观，中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，法治意识，创新精神和公共参与等内容。用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

38题以“壮丽70年，奋斗新时代”为主题，通过70年来中国共产党团结带领中国人民取得的一系列举世瞩目的成就，让学生在波澜壮阔的历史叙事中感受国家的发展变化，增强政治认同，提升“四个自信”。27题关注学生德智体美劳全面发展，以各校丰富多彩的劳动教育课程为话题，关注同学们在这些不一样的学习中所收获的成长，弘扬劳动精神，形成崇尚劳动、尊重劳动者的正确价值观。

二、反映时代特点，突出北京特色

北京高考政治试题反映时代特征，通过中国社会主义建设的伟大成就，引导学生思考肩负的历史使命和时代责任。30题人大工作机制的创新、31题人民陪审员的第一次抽选等,折射出我国推进国家治理体系和治理能力现代化的最新成果。

试题北京特色鲜明，“城市绿道”“长城文化带的保护发展”“冬奥会”“世园会”等素材，展示了首都历史文化风貌和经济社会发展成就。29题通过北京城市绿道建设，感受北京人居环境的改善，体会城市规划中的人文关怀。

三、重视综合考查，突出核心素养

2019年北京高考政治试题关注考生对学科内容的整体理解和把握，综合评价考生的理论思维能力、政治认同度、价值判断力、法治素养和社会参与能力。考生需要准确运用学科内容回答试题情境中的问题，对个人成长、社会进步、国家发展和人类文明做出正确的价值判断和行为选择。

试题突出综合性和选择性。35题货币上的“中国建造”引导学生从政治和经济角度思考这一现象的意义与影响。38（3）要求学生结合哲学与文化的相关内容，阐述对“歌以咏志”的理解。

四、贯彻实践育人，突出知行合一

试题重视政治课的理论性和实践性相统一，强调实践育人的教育教学导向，引导教学夯实学生全面成长的基础。将社会参与中的规则意识、程序意识、权利与义务意识渗透在试题中。以公共事务中的现实问题为试题情境，引导学生拓宽视野，思考民主监督的作用，体验民主决策的价值。比如，32题引用了轨道交通冬奥支线工程环境影响评价的公示，要求考生从绿色发展、公民参与、依法依规、社会发展等角度认识环评公示的价值。41题（3）要求考生从哲学角度阐述如何建设“美丽家园”，实现人类文明与地球生态共生共赢。

试题注重承上启下，实现平稳过渡。2019年北京高考政治试题重视整体设计，不断完善考试内容，创新考查形式，丰富评价手段，强调知识之间的有机联系，强调知识的迁移和运用，强调问题解决能力的培养。试题选材生动鲜活，覆盖面广，从身边到社会、从历史到现实、从国内到国际。卷面图文并茂，呈现方式多样。试题强调对核心素养的考查，积极推动考试评价向2020新高考平稳过渡。

(责编：何淼、熊旭)