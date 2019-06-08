2019高考理综全国Ⅰ卷生物试卷点评

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“2019高考理综全国Ⅰ卷生物试卷延续了高考生物稳健的命题风格，在知识考查的基础上，注重理解能力和实验能力的考查，通过创设情境，联系实际，倡导学以致用，体现了生物学科的核心素养。整套题目在知识上覆盖了高中生物的重点知识内容，考查了学生知识的理解深度和掌握能力。“6月8日，猿辅导高中生物教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年生物学科的高考命题有以下特点：

1、知识特点

试题偏重考查生物学知识的广度和深度，需要学生深入理解知识内涵，掌握知识间的相互联系，联系知识和生活、科技，理解生物学本质，例如在选择题第2题中出现了密码子UUU对应的翻译过程；在第29题出现排尿反射问题；第32题出现连锁问题，体现了对生物知识的理解深度。同时，作为实验性学科，2019年的生物高考延续了之前的考查特点，考题较多的考查了实验相关知识和方法，在第6、37题中，均出现了实验分析的考查，在29题中，出现了全程实验设计问题，要求学生能够深入理解生物学实验设计的基本原理和设计技巧。

2、命题特点

在命题上生物学注重题目的信息获取，在题目中出现的文字信息较多，并有一定的图片信息，考查学生的信息获取能力和理解能力，需要考生在理解知识的基础上，能够利用题目信息，进行信息转化，联系课本，构建模型，对题目进行解答。

3、考查角度

在考查角度上，2019年新课标高考题中延续了生物的一贯的命题特点，在29题出现原因解释和实验设计过程的描述、在30、31、37、38题目中均出现原因解释和概念描述题，需要学生在理解题目知识、联系教材内容、构建模型的基础上，梳理逻辑关系，找准关键词，组织语言进行答题，这类命题是生物学解题中难度较大的一种题型，需要考生在平时练习中注重锻炼自己的综合能力。

在六选三或3+1+2即将推开的背景下，理科综合的命题方式进入到最后两年，这两年的命题内容将保持稳定，延续近年的命题风格，考生需要注重历年高考题目的分析，根据考试大纲和高考真题合理安排复习内容。

生物题目在理科综合中的整体难度不大，但是在题目信息获取和文字表述过程中，考生往往会遇到理解不准确及表达不准确导致失分的情况，所以考生需要在复习时注意理解能力和表达能力的训练。

对于2020年高考的复习备考，猿辅导高中生物教研中心也提出如下建议：

1、构建知识框架，完善知识细节，建立知识联系，深入理解。

2、注重实验复习，掌握考纲实验原理、过程、结果和结论，掌握常规实验设计方法。

3、注重理解能力和表达能力的训练，通过阅读生物学论文等方式，适应信息类题目的解题过程。（猿辅导高中历史教研中心）

(责编：何淼、熊旭)