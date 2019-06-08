2019高考理综全国Ⅰ卷化学试卷点评

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“2019高考理综全国Ⅰ卷化学试题整体呈现了以能力立意的命题原则，稳中求新，落实高考“基础性、应用性、综合性和创新性”的考查要求，体现化学学科在促进民族发展、社会进步以及提升学生化学学科核心素养方面的重要价值。”6月8日，猿辅导高中化学教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年化学学科的高考命题有以下特点：

一、重视基础核心主干知识， 强化对知识的理解运用。

知识累积是能力提升的前提和保障，在试题中继续体现对基础主干知识的考查。如11题考查水溶液中的离子反应和离子平衡、12题的电化学、13题元素周期律，27题考查氧化还原和化学实验，28题的化学反应速率平衡等核心主干知识。而对于元素及其化合物知识，会融合在工业流程分析、反应原理综合、实验及探究试题中进行考查。2017年《考试大纲》调整之后，明确了元素化合物考查中增加了Mg的考查要求，此次考试在26题中以轻质氧化镁的制备为背景考查了物质转化以及反应原理等核心知识，体现了考纲对命题的指导作用。

对核心主干知识不仅仅是体现在记忆层面，还将考查对其的在具体问题解决过程中的理解和应用水平。如26题以工业流程题形式呈现，聚焦物质转化行为，考查了调整溶液pH对对物质转化行为的影响，以获得目标产物的思路方法。28题以我国科学家研究水煤气转化反应的科研成果为背景，考查化学反应速率和平衡对实际工业生产问题的分析思路。

高中的核心主干知识包括：离子反应、氧化还原反应、元素周期律、化学反应速率与平衡（包含水溶液中的离子平衡）、化学反应与能量、化学实验、有机物结构与性质、物质（原子、分子、晶体）结构等。考生在备考时要紧紧围绕核心主干知识的复习为主，增强复习的针对性，提升学习效率。

二、聚焦学科关键能力，凸显化学学科思想方法

本套试卷呈现了丰富的试题素材，这些素材不仅停留在题干的文字表述上，还体现在数表、图示、图例等非文字信息中。这些信息不仅仅渗透体现了化学重要的学科价值，还重在考查了学生在考场上获取和加工信息的能力、分析解决化学问题的能力。数表信息往往体现在化学原理知识的考查上，例如：结合图表数据可以确定化学平衡状态、平衡移动方向及计算化学平衡常数或某一平衡状态的转化率；图示包含二维坐标图、物质转化（流动）方向示意图、物质结构示意图等，解决这些图示信息的关键是需要把图示信息转化为物质或反应信息，再结合核心知识方法进行解答。

化学学科核心思想方法涵盖：元素观、转化观、微粒观、平衡观、能量观等。本套试卷渗透了对化学核心思想方法的考查。如第10题以固体表面化学气体分子的吸附和脱附过程为背景，以微粒结构示意图的方式进行呈现，凸显了微粒观的考查。又如12题以生物燃料电池为素材，提供装置示意图，凸显能量观的考查。（猿辅导高中历史教研中心）

(责编：何淼、熊旭)