2019高考文综全国Ⅰ卷历史试卷点评

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

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高考首日结束 家长：粽子先换肉夹馍 明儿再补上(图)

【眼含深情 情系子女--2019高考首日家长送考瞬间】

【以梦为马 不负韶华--2019高考首日考生入场瞬间】

【翘首以盼 首考结束--2019高考首场考试散场瞬间】

2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

“2019高考文综全国Ⅰ卷历史试卷坚持‘立德树人’，培养社会主义建设者和接班人导向，通过科学命题，突出体现家国情怀。引导考生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观，以人类社会历史的发展演变和重大历史事件为主要载体，创设新情景新视角，结合制度与思想，充分考查考生核心价值、必备知识、关键能力和学科素养。整体上试题延续了全国Ⅰ卷的风格，与2018年相比，试卷结构保持稳定，没有偏题怪题，在稳定中包含有适度的创新，突出考查考生独立思考和解决历史问题的能力。“6月8日，猿辅导高中历史教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年历史学科的高考命题有以下特点：

1、2019年高考文科综合全国Ⅰ卷历史试题坚持“立德树人”，培养社会主义建设者和接班人导向，通过科学命题，突出体现家国情怀。引导考生树立正确的国家观、民族观、文化观、历史观。以人类社会历史的发展演变和重大历史事件为主要载体，创设新情景新视角，结合制度与思想，充分考查考生核心价值、必备知识、关键能力和学科素养。在试题中凸显德智体美劳全面发展的理念，考查考生对人文精神和素养。整体上试题延续了全国Ⅰ卷的风格，与2018年相比，试卷结构保持稳定，没有偏题怪题，在稳定中包含有适度的创新，突出考查考生独立思考和解决历史问题的能力。融入社会主义核心价值观，考查中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信与文化自信。同时，试题还承担了引导引导学生适应时代发展要求，将历史知识与现实相结合，形成正确价值观念、必备品格等。

2、凸现考试与素质教育要求的内在联系。强调必备知识，避免“偏、难、怪、深”。整体而言，2019年高考历史试题考查的知识点涵盖了中外文明、现代化历程和影响人类历史发展的重大事件、重大制度、重大现象。同时实现了跨模块，跨学科，整合不同能力和素养，整体考查考生综合人文素质和德智体美劳全面发展的水平。如文综全国Ⅰ卷第41题题干材料分别以表格和文字展示数据变化，考查考生获取和解读有效信息、调动和运用知识之外，还要具备客观叙述历史事实，运用历史唯物主义基本观点说明历史现象，运用归纳、概括、比较等历史思维方法分析问题和正确解释历史事物的能力。

3、注重结合学科知识与高中生认知水平，引导考生领悟建康与人生价值实现的关系，展现了考生对人文精神和素养水平。如文科综合Ⅰ卷第26题以拔河运动在唐代的流行，描绘了“壮徒恒贾勇，拔拒抵长河”的壮观活动场面，突出了唐人崇尚力量的阳刚之气和健康体魄。

4、凸显以史育人的积极导向作用，结合时代精神与社会主义核心价值观，引导学生尊重劳动，尊重创造，既关注了历史对现实的资鉴，也展示了考生的正确价值观念和必备品格，有助于选拔出具有家国情怀、德才兼备、兼具历史使命感和社会责任感的学生，服务于高校选拔认人才的需求。如文综全国Ⅰ卷第42题以《国史大纲》序言为材料，要求考生评析观点，得出结论。试题强调对考生完整思维过程和史学素养的考查。通过开放式设问，引导考生立足当前历史时期，体会历史学科魅力，最大限度发挥自身的优势和思维能力，反映出论证历史问题和独立提出观点的能力。再如文科综合全国Ⅰ卷第45题考查改革与时代要求的关系，考生需要运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去说明历史现象，客观叙述历史事实，运用归纳、概括、比较等历史学科思维方法分析问题。又如文科综合全国Ⅰ卷第47题，以刘源张院士对现代化的贡献和李四光、刘源张等模范的精神进行设问，引导考生正确认识个人奋斗与时代精神的关系，培养正确的世界观、人生观和价值观。

综上，2019年高考全国Ⅰ卷历史题充分发挥了以史育人的积极导向作用，突出对必考知识、关键能力、学科素养、核心价值、人文精神与素养的考查，引导学生正确认识人类历史发展大势。同时，依据高校人才选拔需求和国家课程标准，侧重考查基础性、综合性、应用性和创新性，命题不拘泥于教科书，运用新材料，创设新情景，贯通古今，关联中外，突出了高考的选拔功能和发挥引导高中历史教学、助推素质教育的作用。

对于2020年高考的复习备考，猿辅导高中历史教研中心也提出如下建议：

在历史学习方面，学生要开始注重对学科知识的整合，构建中外贯通的学科框架体系，加强历史学科素养的积累和学科关键能力的训练。提高获取信息、理解和阐述历史学科方法和有效途径，培养学科思维能力和创新意识。加强整体阅读训练和美学积淀，注重多学科、多领域、多视角的综合，关注人文素养的综合提升。（猿辅导高中历史教研中心）

(责编：何淼、熊旭)