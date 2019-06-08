上海市教育考试院：2019年上海秋考语文试卷点评

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

【2019年全国高考首日考点侧记】

高考首日结束 家长：粽子先换肉夹馍 明儿再补上(图)

【眼含深情 情系子女--2019高考首日家长送考瞬间】

【以梦为马 不负韶华--2019高考首日考生入场瞬间】

【翘首以盼 首考结束--2019高考首场考试散场瞬间】

2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

守正出新 立意高远

6月7日上午，2019年上海市普通高等学校招生全国统一文化考试（以下简称“秋考”）语文科目考试结束后，市教育考试院邀请相关专家对试卷进行了评析。大家一致认为，试卷坚持立德树人的价值导向，注重考查考生的语文学科核心素养，对语文教学起到了良好的引导作用。

结构稳定科学合理

整卷命题严格按照高考语文学科《考试说明》命制，与近年语文试卷基本保持一致。积累应用题关注古诗词中的名言名句，阅读部分重点考查社科类现代文、文学类现代文和古诗文的识记、理解、运用和综合能力，写作部分关注审题立意、结构布局和语言表达能力。

考试目标和内容占比科学，题型包括填空、选择、简答等，题量适中，安排合理，难易度适切，有一定的区分度，有利于高校科学选拔人才。

题干表述指向明确，如从修辞的角度赏析画线部分，“修辞”指向考生答题角度，“画线部分”提示答题思考对象，“赏析”明确答题的能力要求。评分标准和评分说明严谨科学，有指导性和示范意义。

立德树人贯穿全卷

全卷以“士不可以不弘毅，任重而道远”的识记考查开篇，对学生进行君子人格的熏陶。现代文阅读赞美了艰难无奈中坚持抗争，生生不息的生命，触发学生对生命意义的思考。古诗文阅读中以山水胜景、自然风物对生命的影响，以古代治者的治有方、宽爱民、力击寇、性刚直的人格形象，对学生进行审美与内在价值的影响。作文命题更是引导一种开放的文化姿态，引导对自身文化的深入感知，引发对如何认识事物进行思考。

全卷有对传统文化与传统美德的回望与坚守，有对祖国大好河山的古典情怀的讴歌与现实意义的思考，有对自然社会的感知体悟，有利于考查学生的语文核心素养，有利于培养正确的价值观念，发挥并体现了语文学科独特的育人价值。

传统文化现代表达

全卷保持对传统文化的关注，在命题上设置现代生活情境，增强了灵活性。

优秀传统文化作为语文学科中的重要组成部分，历年高考都是焦点所在。今年高考语文卷中的“积累应用”与“阅读”有多题对传统文化进行了形式灵活、情境生动的命题探索，如“积累应用”中要求学生选择适合诗词大赛的标语，设置了拟真程度较高的现代生活情境。

再如古诗词阅读中要求为出版社编辑文选选择文集名，改变了单一的体裁考查方式，较好地实现了“古为今用”的应用性教学目的。如现代文阅读中，创新性地安排了古诗文的考查，让考生为画线句选择合适的诗句例证，改变了单一的背诵默写式考查，双向激活考生的知识记忆与语境理解能力，在现代文阅读与古诗文的理解与应用之间建立起有效的考查关联。

引导教学提升素养

试卷在文本选择和试题编制方面体现课程标准精神，关注学生语文核心素养的提升，引导教师在日常教学中指导学生拓宽阅读视野，提高文本整体阅读理解能力，培养创新精神，增强社会责任感。

试卷选文就主题而言，兼具多样性和时代性，也兼顾学生的生活与学习体验，内容丰富，思考深邃，引导学生深刻体会语文学科与世界的密切联系。

整卷试题在基础知识的落实、阅读理解能力的提升、思辨创新能力的突破以及道德情操的培养方面对教学有很强的指导性。如现代文阅读《记忆与写作》中，试题编制有语词理解阐释、文本的整体感知以及文意的推断探究，命题很有灵活性，能充分调动学生的学习经验，使教师能以更宽广的视野关注语文教学，引领学生主动探究。又如古诗词鉴赏，要求考生任选一联，赏析其写景的妙处，体现了命题的开放性和对学生个性的尊重。

(责编：何淼、熊旭)