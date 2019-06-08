2019高考英语全国Ⅱ卷试题点评

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“整体来说，2019高考英语全国Ⅱ卷试题没有偏难怪题，话题充满时代感，词汇量略有提升，符合英语学习增加阅读量的趋势以及英语命题注重基础性、综合性、应用性和创新性的规律。今年试题的主要特点可以用“稳中有变”四个字来概括，只有在必备知识、关键能力、学科素养和核心价值四个方面都做好充分的准备，才能真正地考好英语。”今日，一位英语教研专家表示。

具体来看，今年英语学科的高考命题有以下特点：

一、选材上，涉及提倡阅读、鼓励亲子陪伴与教育、美国人的社交心理学、细菌微生物课程、职业与工作等，体现了鲜明的时代性、热点性、应用性、国际性和创新性；尤其写作部分与2018年的一样是通知，话题上围绕通知参加排球比赛展开，呼应“运动健康”的时代号角，又与这两天女排比赛相契合，有助于增加民族自信心。总的来说，今年的试卷依旧贴近现代学生的生活取材，符合英语作为一门语言讲究实际应用的特点。

二、难度上，整体和去年持平，但难度的分布有明显变化。除了写作七选五整体难度没有变化外，其他部分均有不同。阅读整体词汇量提升，细节题比例降低，好在设题没有疑难题；完形虽然还是好人好事，但是文章后面两段的点评比较抽象，设有连环题（一句三空），会干扰考生对内容理解；短文改错一改往年的“坑”题特点，难度降低，基本回归初中难度，语法填空也是常规考点，体现了英语越来越侧重基础性和应用性的趋势。

以下为各题型具体分析：

一、听力

例年听力环节是变化最少的部分，今年也不例外。依旧是围绕学生日常生活中所熟悉的话题，所考查的听力微技能包括：理解主旨与要义、获取事实性的具体信息、对所听内容进行简单推断、理解谈话人的意图、观点和态度。

二、阅读与七选五

阅读体裁包括了应用文、记叙文和两篇说明文，话题涉及“提倡阅读”、“亲子陪伴”、“美国人喜欢独自吃饭”与“NASA与学校的细菌微生物课程”，与往年ABCD前两篇贴近生活、后两篇贴近科学研究、社会心理学这一规律一致，所以考生在平时的阅读中要持续增加相关话题的阅读量。另外，阅读词汇量也有一定的增加，但是出题中规中矩的，没有疑难题。还有一个趋势就是降低了细节题的比例，提升了主旨与推断题的比例。所以，总的来说，阅读这一部分难度在某些角度上有提升，要求考生不要望而生畏，要冷静地通过把握文章大意，找到出题处，分析解题。

七选五围绕“激励与目标的设定”展开，话题略晦涩；行文总分结构，1个空在段首4个空在段中；段首的题根据主旨线索解答，段中的题根据主旨、逻辑、代词指代以及词的对应线索解答。全国卷的七选五历来难度都较低，考生只要把握好上下文的衔接和连贯以及段落主旨归纳这两个核心解题思路即可顺利过关。

三、完形填空

今年的完形与往年相比，难度基本持平，体裁是熟悉的记叙文，话题与前两年一样，是好人好事，围绕好心人捡到小狗并归还主人展开。行文内容整体比较容易理解，难度集中在最后两段的人物点评上，不仅抽象，而且有一句三空的连环题，要结合前文的事件进行理解，整体把握此句大意再逐个击破。考查的词性，动词和名词占了整体的75%，选项词包括动词短语run off与介词短语in vain都是教材内词汇。因此考生在完形的训练中，一是要掌握教材词汇，二是解题时把握好文章的主旨大意以及上下文逻辑线索。

四、语法填空

语法填空围绕生命不息工作不止的“年度女性”展开，难度与往年持平，文章长句不多，考查的词汇难度中等。考点中规中矩，非谓语动词的比重大，考了3题（介词后用doing，doing和to do做后置定语），但都是基础用法，难度不大。另外连词2个、时态2个、形副冠各1个，均是基础题。总的来说，语法填空需要把握文章大意，然后根据各空的前后结构理出考点并针对性地解题。

五、短文改错

短文改错较往年难度降低，都是常规且基础的考点：时态1个，名词1个，介词1个，连词1个，形容词3个（2个形容词1个比较等级），副词1个，数词1个，特殊句式（there be）1个。虽然数词不是高频考点，但是2017年全国I卷改错有考过这个点，而且难度也不大。因此考生要注重词汇语法的基础知识，平时训练要总结归纳考过的考点，举一反三。

六、书面表达

今年的书面表达与2018年一样是通知，告知对方参加排球比赛，话题依旧贴近学生校园生活，体现语言的应用性。写作的重点在于要对“比赛信息”、“赛前准备”这两个要点进行内容的脑补，而且要符合实际生活，比如要写到时间、地点、对手信息，赛前集训如何安排等。总的来说，应用文写作要注意交际的得体性、内容的逻辑性。

来源：猿辅导高中英语教研中心

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(责编：李依环、熊旭)