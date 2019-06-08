2019年高考落幕 考点成学子腾飞的“打卡地”



高考结束，在北京市广渠门中学高考考点——姐姐在大学等你哦。曹雯 摄

人民网北京6月8日电（熊旭 李依环 乐雅琪）今日下午，随着外语考试结束铃声响起，2019年全国大部分省市的高考正式落下帷幕。考点外早已等候多时的家长，为走出考场的孩子们送上了美丽鲜花和热情拥抱。或环抱簇拥，或集体点赞......参加完高中时代最后一场考试，考生们纷纷与家长、老师、同学在考点校门前合影，共同纪念这个重要的时刻。

“向日葵的花语有‘一举夺魁’的美好寓意，希望孩子保持平常心态，正常发挥就好。紧张忙碌的考试告一段落，我们全家还准备去香港旅行放松一下。”高三学生曹雨荷的妈妈第一时间为走出考场的女儿送上了灿烂的向日葵花束。中国人民大学附属中学朝阳学校是今年的高考考点之一，也是曹雨荷高中时代学习的地方。与很多家庭一样，他们一家也在校门前留下了美丽难忘的影像。

打卡考点校门，既是轻轻与青涩的高中时代挥手告别，也是在向新的青春旅程招手致意。记者今日来到人大附中、北京广渠门中学、中国人民大学附属中学朝阳学校、对外经济贸易大学附属中学等考点，用镜头定格这段珍贵的时光，送给此刻走出考场的学子，祝福他们从此登高腾飞，勇敢筑梦新时代！