2019年高考落幕 用鲜花与掌声祝福考生

人民网北京6月8日电 今天下午，随着最后一场英语考试结束铃声响起，考生放下了手中的笔，为高中生涯画上了圆满的句号。与此同时，全国大部分地区2019年高考落下帷幕。
记者到达北京市对外经济贸易大学附属中学考点时，很多考生的家人、朋友已经在此等候，有的手捧鲜花，准备给走出考场的学子送上惊喜和祝福。当第一位考生缓缓走出考场，全场响起热烈的欢呼与掌声。
一位考生受访时说：“现在的心情难以用言语描述，既激动又平静甚至还有点失落。刚结束高考一下子放松下来，有点茫然。”考生的母亲表示特别期待孩子未来的生活，祝愿她开启美好的人生新篇章！一旁的父亲补充道：“孩子现在已经圆满完成了高考，这是她人生中的一次重要转折。未来她要面对大学生活、工作等新阶段，身上的责任更加重了，希望她自立地迎接未来，把握生活。”
孩子在北京市第八十中学就读的李女士说：“这一年来女儿很辛苦，今天特意为她准备了一束鲜花，给她一个惊喜。晚上一家人一起吃个饭，享受端午假期。接下来会充分尊重孩子的想法，希望她好好放松。”
北京市第八十中学的马同学说，高考后终于“解脱”了，暑假她已经规划好了，想学跳舞、考驾照、和同学再玩一次撕名牌，也想和父母出去旅行。马同学的母亲告诉记者，感觉心里空落落的，想到孩子可能要去外地读书，有些不舍和难受，但一切为了孩子，会努力克服。
但仍有一些考生紧绷的弦还没有松弛下来。北京市朝阳外国语学校的一位考生告诉记者，接下来的时间她还要备战自主招生考试，然后才会考虑毕业旅行。
北京市第八十中学的胡同学已经开始关注志愿填报的问题，对于未来的专业选择她还不太确定，想赶紧咨询一下老师。胡同学的母亲说：“孩子这十二年学习很辛苦，高考结束算是一个小阶段的解脱，我相信孩子可以考好。”
鲜衣怒马少年时,且歌且行且从容。正如一位家长谈到的：高考只是“暂时的解脱”，孩子们的人生才刚刚开始，今天我们用鲜花与掌声祝福他们走过人生中的重要一程，乘风破浪、扬帆起航。（褚昕岚 王子文）
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