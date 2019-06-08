2019高考英语全国I卷试题点评

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

2019年高考作文专题

2019年高考试题专题

2019年高考落幕 来看看走出考场的正确姿势

2019年高考落幕 用鲜花与掌声祝福考生

2019年高考落幕 考点成学子腾飞的“打卡地”

【眼含深情 情系子女--2019高考首日家长送考瞬间】

【以梦为马 不负韶华--2019高考首日考生入场瞬间】

【翘首以盼 首考结束--2019高考首场考试散场瞬间】

2019高考首日现场 这些画面很暖心

组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

“整体来说，2019高考英语全国I卷试题符合英语学习增加阅读量的趋势以及英语命题注重基础性、综合性、应用性和创新性的规律。今年试题的主要特点可以用“稳中有变、难度提升”八个字来概括。只有在必备知识、关键能力、学科素养和核心价值四个方面都做好充分的准备，才能真正地考好英语。“今日，一位英语教研专家表示。

具体来看，今年英语学科的高考命题有以下特点：

一、选材上，诸多篇幅围绕“环保健康”主题，如乞力马扎罗垃圾污染问题、北极熊现状、心理健康、呼吸新鲜空气等，具有鲜明的时代性、热点性以及开阔的国际视野；还有暑期工作介绍、向伦敦美术学院写申请信当志愿者且介绍中国画等，体现了英语的应用性、实效性与文化交流性。总的来说，今年的试卷依旧贴近现代学生的生活取材，符合英语作为一门语言讲究实际应用的特点。

二、难度上，和去年相比有一定的提升。一方面，完形以及语法填空的文章情节内容不易理解，要求考生要整体把握文章主旨以及情感线索，再以理清局部小情节的事情发展线索或分析长句为前提从而逐个击破。另一方面，阅读文章词汇量明显提升，尤其D篇还涉及心理学、社会学背景，但是出题中规中矩，考生需要结合主旨以及常识进行排除性解题。

三、知识考查上，强调基础性、综合性和应用性。语法填空和短文改错（今年此题型与往年相比难度降低）涉及的考点与往年一致，都侧重于基本用法，没有偏难怪题。

以下为各题型具体分析：

一、听力

例年听力环节是变化最少的部分，今年也不例外。依旧是围绕学生日常生活中所熟悉的话题，所考查的听力微技能包括：理解主旨与要义、获取事实性的具体信息、对所听内容进行简单推断、理解谈话人的意图、观点和态度。

二、阅读与七选五

阅读话题涉及“暑期工作”、“老师鼓励学生提升自信”、“生物识别技术”与“社会心理学之喜爱度”，与往年ABCD前两篇贴近生活、后两篇贴近科学研究这一规律一致，所以考生在平时的阅读中要持续增加相关话题的阅读量。另外，阅读整体篇幅词数较往年有提升，词汇量也明显增加，但是出题中规中矩，细节题、主旨题、推断题与词义题的比例是9：3：2：1，与往年也一致。所以总的来说，阅读这一部分文章难度较大，要求考生不要望而生畏，要冷静地通过把握文章大意，找到出题处，用分析排除法突破解题。

七选五围绕“呼吸新鲜空气是否有好处”展开，话题熟悉；行文总分结构，2个空在段首3个空在段中，考官出题所设的线索是传统的结构、主旨、逻辑、代词指代。总的来说，难度和以往一样，比较简单。

三、完形填空

今年的完形难度较往年有较大的提升，围绕乞力马扎罗山的垃圾污染问题展开。难度主要体现在四点：一是行文有记叙、说明以及议论三种体裁的混合，加大内容理解的难度；二是词汇出现了以往在阅读中出现的长词，如skeptical, atmosphere, permanent, significant；三是熟词僻义以及短语的考查，significant在文章中是“相当大的”意思，give way to是“让步”的意思；四是行文前后文线索不多，一半左右的题都要通过代入法，然后反复阅读从而理解前后文表达的大意，才可以解题。所以，今年完形在难度上是有质的提升的，考生在平时的训练中要加大对行文逻辑意思的把握与理解。

四、语法填空

语法填空围绕“北极熊现状”展开，较往年难度略有提升。一方面是行文长句较多，会干扰考生分析句子结构以及提取考点；另一方面出现了一些往年不常考的结构，如第1空的that（引导同位语从句），第9空的the在of 后引出说明的范围，又置于句首。因此，平时学生语法要注重扎实的基础与综合全面的掌握。

五、短文改错

短文改错较往年难度降低，都是常规的考点：2个非谓语动词，2个连词，2个名词，冠词代词副词各1个，行文逻辑错误1个。要注意的就是今年没有出现时语态的错误，还有就是行文逻辑错误（from now on改成from then on）是考生容易忽略的。总的来说，考题不难，考生要注重词汇语法的基础知识，不能固定思维。

六、书面表达

今年的书面表达是申请信，与前两年的建议信和通知都是学生平时训练的高频体裁，因此难度不大。话题上是向伦敦美术学院写申请信，要当志愿者并介绍中国画，体现了中外传统文化的交流，这是这两年高考一直在强调的，如前两年的新西兰人来中国做客以及给外国人上汉语课讲唐诗，都融入了对中国传统文化的宣传，要求考生对这方面知识有一定基础词汇的积累。

来源：猿辅导高中英语教研中心

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

(责编：李依环、熊旭)