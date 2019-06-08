北京教育考试院专家解析2019年高考英语北京卷解析

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2019年高考英语（北京卷）试题（以下简称“2019年高考英语试题”）依据高校人才选拔要求、《普通高中英语课程标准（实验）》、和《2019年普通高等学校招生全国统一考试北京卷考试说明》命制，并适当渗透了《普通高中英语课程标准（2017年版）》中的新课程理念。

2019年高考英语试题注重贯彻全国教育大会精神，全面落实立德树人根本任务，大力培育社会主义核心价值观，充分发挥高考在体现德智体美劳全面发展育人导向上的积极作用，进一步促进考生英语学科核心素养的发展，为选拔具有国际视野和跨文化沟通能力的社会主义建设者和接班人服务。

一、 落实立德树人根本任务，培育社会主义核心价值观

2019年高考英语试题进一步强化高考的育人功能，落实立德树人根本任务，引导考生积极践行社会主义核心价值观。试题强调知识性、教育性和人文性的有机结合，并将其作为一条主线贯穿全卷。

完形填空讲述了一位老人乐于助人的故事。老人虽已退休，但仍坚持发挥余热，待人友善，志愿搭载、接送大学生，并积极帮助他们解决生活中遇到的难题。阅读A篇从人类命运共同体的视角，引导考生更多地关注发展中国家，帮扶贫困落后地区，以实现各个文明体的共同繁荣，美美与共。阅读B篇讲述了一位少年创业成功的故事。主人公年纪虽小，但面对困难，不退缩，脚踏实地，积极寻求解决问题的办法，勇于创新，最后创业成功，同时也给别人带来了健康和微笑。阅读D篇则介绍了全球气候变化对海洋颜色的影响，旨在引导考生从生态文明的视角思考环境保护的意义和价值，共建绿色家园，共创和谐大同。

英语不仅只是一种语言媒介，更是传播中华文化的重要载体。用英语讲好中国故事，抒发家国情怀是英语学习的责任与使命。2019年高考英语试题在作文一的设计中引导考生聚焦中国当代高铁成就，增强文化和制度自信。作文二的设计科学地融入了劳动的元素，充分体现了德智体美劳全面发展的育人导向。

二、促进学科核心素养的发展，考查语言运用能力

2019年高考英语试题在命制过程中注重促进考生英语学科核心素养的发展，统筹考查语言能力、文化意识、思维品质和学习能力，突出语言运用能力，体现怎么用就怎么考，真正做到正向反拨教学。

在2019年高考英语试题中，语法填空是新题型。此题型的设计积极渗透了新课程理念，不以孤立的句子为单位，而是以语篇为单位和载体考查语法知识，体现了以语言运用为导向的“形式-意义-使用”三维动态语法观。

完形填空虽属于传统题型，但也充分强调语篇和语境，注重考查考生在上下文中运用词汇的能力，这能够有效地帮助考生认识到词汇等语言要素是如何相互联系、共同组织和建构语篇的。

阅读理解集中考查了考生在完成阅读任务过程中所应具备的各种阅读理解能力，例如获取事实性信息的能力，利用上下文推测词义的能力，理解归纳语篇主旨要义的能力，以及理解句子、段落之间逻辑关系的能力等。考虑到测试的真实性，根据阅读任务的不同，对阅读理解能力的考查侧重点有所区分。应用文和记叙文侧重考查考生获取事实性信息的能力；说明文和议论文则聚焦篇章的深层信息，强调对重点信息的纵深性理解，鼓励考生以更加宏观、全面、系统的视角进行篇章解读，这也是2019年高考英语试题设计的特点所在。例如，阅读C篇及D篇在试题的设计上，加大了对考生篇章概括、推断等能力的考查，鼓励考生挖掘篇章的深层含义，读懂言外之意。

书面表达试题努力创设了接近现实生活的交际语境，明确了交际场合与参与人的身份，注重在真实的任务和情景中考查考生的语言表达能力，有利于帮助考生认识到语言运用需具备得体性，语言形式需为意义、内容和任务服务，从而帮助考生增强语用意识，真正实现与他人有效的沟通、交流和合作。另外，书面表达试题设计具有很强的开放性，给予考生展示语言的空间，摆脱单一的思维和表达模式，在展示多彩思维活动的同时，有效地考查了考生的语言运用能力。

此外，试题还注重考查考生的思维品质和学习能力。例如，阅读篇目虽多，但所需阅读策略各有不同。阅读B篇和书面表达中图片的设计，鼓励考生借助多重资源锻炼学生凝萃信息的能力。在文章内容层面，阅读C篇和阅读还原分别探讨了新兴科技成果对人们生活的影响和优秀人才在团队建设中的作用、地位和分布比例等。文章能引导考生辩证地思考问题，运用辩证思维模式，坚持两点论，避免走极端。这种思维模式能帮助考生意识到新兴科技成果对人们生活的影响有好有坏，在团队建设中优秀人才引进不能简单地搞“一刀切”。

三、科学选材，注重公平，突出北京特色

从题材来看，话题丰富，视角新颖，聚焦人类家园的大事小情，涵盖前沿科技、绿色环保和创新协作等内容，突出北京考生视野宽、知识面广的特点。

从体裁来看，试题所用素材涵盖了应用文、记叙文、说明文和议论文四大不同类型的文体，以及口头、书面等多模态形式的语篇。多样的语篇形式和结构不仅有助于考生加深对语篇意义的理解，还有助于考生进行有效的表达和交流。

另外，试题选材贴近考生，贴近生活，贴近时代，面向全体考生，无性别差异，无城乡差异，无文理科差异，并充分考虑到了考生的认知发展水平，杜绝偏、怪、专话题和试题。

总体而言，2019年高考英语试题立足德智体美劳全面发展的育人目标，注重考查语言运用能力，选材科学，特点鲜明，较好地体现了高考的选拔功能和育人导向。

（来源：北京教育考试院）

(责编：何淼、熊旭)