基教研专家解析2019年高考英语北京卷

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019年普通高等学校招生全国统一考试英语（北京卷）（以下简称2019年高考英语（北京卷））依照《普通高中英语课程标准（实验）》（以下简称课程标准）和《2019年普通高等学校招生全国统一考试北京卷考试说明》（以下简称考试说明）的要求，贯彻全国教育大会精神，依托“一核四层四翼”的高考评价体系，坚持以“立德树人”、“服务选才”、“引导教学”为指导思想，在考查必备知识、关键能力、英语素养、核心价值的过程中，强调基础性、综合性、应用性和创新性，着重考查在具体情境中运用英语理解和表达意义的能力，凸显对语言能力和思维能力的考查，关注情感、态度、价值观和社会生活实践的体验，内容涉及德智体美劳各个方面，充分体现了全面发展的育人要求。试题既全面客观地考查了考生的英语实际水平，又保证了试题的科学性、公平性、较高的信度以及良好的区分度，能够积极引导和促进英语学科的教与学。

1. 坚持“立德树人”

2019年高考英语（北京卷）以“立德树人”为主线，将理想信念、品德修养等综合素质的要求有机融入到试题中。试题凸显价值引领，突出学科的育人功能，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，促进学生健康成长。例如，语法填空关于“如何结交朋友”、“积极向上的大学生活”的语篇，完形填空“退休老人乐于助人”的感人故事，阅读理解“少年创业成功”的励志经历，书面表达“劳动最光荣”的话题等，这些内容都很好地阐释了美德与品格的重要性，充分体现了立德树人的命题思想。

2. 彰显英语素养

试题在强调对学生综合语言运用能力考查的同时，体现了对英语素养的考查。强调在具体情境中运用知识与技能、思维方式来认识问题、分析问题、解决问题的综合品质，强调运用英语理解和表达意义的能力，以及与之密切相关的文化意识、思维品质和学习能力。例如，语法填空和完形填空试题提供了丰富的情境，考查语言知识在具体情境中运用的能力；阅读理解试题聚焦主干信息和语篇，加大了对概括能力和推断判断能力等思维能力的考查，由注重文本内容理解接受能力进一步转向侧重对文本传递的各类信息的审视阐释能力；书面表达试题关注语言应用性，考查在写作任务中逻辑而恰当地表述内容的能力。

体现素养考查的另一方面表现在对语篇的主题意义的重视。试题提供了丰富而有教育意义的主题题材，语境真实，时代性强，涵盖了“扶贫”、“科技成果对生活的影响”、“环境保护”等诸多话题，既符合高中学生的认知水平，又体现社会文化和核心价值观。考生对主题意义的理解直接影响理解语篇的程度以及书面表达的效度。可以说，语篇的主题意义能够引领语言能力、文化意识、思维品质、学习能力的融合发展。

3. 体现教育公平

试题面向全体学生，以公平科学评价人才为指导思想，既包括对语言知识运用的考查，又包括针对高阶思维的理解能力和表达能力的考查，选材广泛，突显北京特色，聚焦人类家园的大事小情，避免了因试题内容选择或设问取向不当造成的不公平。试题呈现良好的区分度，有利于英语水平发展程度不同的学生的英语学业成就都能得到全面、客观、准确的评价，同时有利于高校根据人才选拔需求择优录取学生。

4. 强调教学导向

2019年高考英语（北京卷）有利于综合语言运用能力的培养和英语素养的落实，倡导英语怎么用，就怎么学，关注语言知识的积累、文化意识的养成、思维能力的发展以及自主学习能力的提升；有利于关注对语篇的整体理解、概括、推断等思维能力的培养，关注对文本构建能力和逻辑表达能力的培养，强调思维发展过程在语言学习中的重要性；有利于开发思想内容丰富的教学资源，帮助学生形成认知思维挑战，促进其心智发展，真正实现英语教学的目标，即语言交流目标、思维认知目标和社会文化目标。2019年高考英语（北京卷）对英语教学有着积极的牵引和拉动作用，提供了很好的教学导向。

知识运用

2019年高考英语（北京卷）调整了语法知识的考查形式，将以前的单项填空调整为语法填空题，这种以语篇为载体的语法考查形式是与新课程理念相吻合的，也为教学和考试改革奠定了基础。今年的完形填空试题延续了北京卷叙事的特色，选材上凸显了高考的育人功能，考查了考生在语篇中的词汇运用能力及语篇理解能力。

1.选材贴近生活，突出价值引领

语法填空试题所选用的语篇贴近学生生活，A篇和C篇与学校有关，C篇与环保有关。完形填空语篇的主题是乐于助人，讲述了一位退休老人志愿搭载学生上下学，并为他们解决生活难题的故事。文本本身融入了社会主义核心价值观，充分体现了和谐和友善，这种积极向上，正面引导的选材方向，有助于考生形成正确的价值观。

2.关注核心素养，积极引导教学

语法填空题有助于引导考生在语境中理解和运用语法知识，进一步发展英语语法意识，体会语法在语言运用中的功能。在分析语法填空和完形填空的语篇过程中，有利于提升学生的英语学科核心素养，促使教师更加关注学生认知能力的发展、语言知识的积累、文化意识的养成、语言学习对思维的促进以及自主学习能力的提升，这会对教学产生积极的影响，发挥对教学的正向反拨作用。

3.优化评价方式，促进学以致用

语法填空以语篇为载体，考生需要根据语篇线索，对语法体系中不同要点的意义与作用进行识别，在很大程度上实现了语法形式、意义和使用的有机结合，引导学生在语境中了解和掌握语法的表意功能，优化了评价方式，为考生提供了丰富的语境，体现了英语怎么用就怎么考，促进了考生学以致用。

4.重视基础，强调综合语言运用能力

语法填空试题考查了课程标准中的主要语法知识，重点语法考查突出，如时态、非谓语和从句等。完形填空考查的词汇包括动词、名词、形容词、副词、连词和介词等，注重考查学生在理解语篇的基础上运用词汇准确理解和表达意义的能力，坚持能力立意的价值取向，突出了基础性，注重考查学生的综合语言运用能力。

阅读理解

2019年高考英语（北京卷）阅读理解试题全面考查了《课程标准》和《考试说明》要求的阅读技能。选材积极向上，体现全面发展的育人要求。阅读理解试题突出对思维品质的考查，对英语课堂教学有导向作用。

1. 语篇思想性与知识性并重

阅读理解试题选材以德为先，弘扬正能量，有机融入人类命运共同体、创业、创新精神、知识见识、绿色环保理念。体裁多样，特别是阅读A篇是混合式文本，在说明文语篇中含有活动项目的日程表，体现了文本的真实性。题材丰富，涉及志愿项目、前沿科技、人文、社会现象等，覆盖面广。阅读B篇讲述了一位青少年成功创业的故事。小女孩Alice Moore面对问题，不退缩，想办法解决问题，经过两年的调研和多次实验，最终创业成功，她也给更多的孩子们带来健康和微笑。阅读D篇介绍全球气候变化对海洋颜色的影响，话题新颖，知识性强，引导考生关注人与自然和谐相处，提升绿色环保意识，共建绿色家园。考生答题过程也是开阔视野的学习过程和潜移默化地体验文化和接受思想教育的过程。

2. 突出思维品质考查，积极引导英语课堂教学

高考英语北京卷一贯注重对思维能力的考查。2019年阅读试题进一步加强了对梳理概况信息的能力和分析推断信息的能力的考查，在C篇和D篇尤为突出，需要考生准确把握文体特点，对篇章的脉络能有清晰的认识，能够理清作者思路，并能够深层理解信息，读懂文章的言外之意。语言既是文化的载体也是思维的工具。教师要在帮助学生发展语言能力的同时，促进他们思维品质的发展。

3. 试题设计科学，能力考查全面

试题涵盖了《课程标准》和《考试说明》中的阅读技能，凸显了对阅读理解关键能力的关注与考查，考点全面均衡，立足考查学生的综合语言运用能力。命题设计注重对主干信息的理解，对核心信息的把握考查，强调从众多细碎信息中把握重点信息的能力，并且强调重点信息的纵深性理解。命题从真实阅读体验的角度考虑，题干设问简练，指向明确。选项内容均出自阅读文本，确保干扰项具有良好的干扰功能，考查考生是否真的读懂文章。

书面表达

2019年高考英语（北京卷）书面表达部分凸显了高考的育人导向，体现了对考生综合语言运用能力和思维品质的考查。

1. 弘扬劳动精神，突出育人导向

试题体现对劳动精神的弘扬，引导考生崇尚劳动、尊重劳动，体现了德智体美劳全面发展的育人导向。如书面表达第二节，让学生根据四副图的内容，描述一次以“劳动最光荣”为主题的社会实践活动经历。试题将立德树人有机融入到社会实践教育环节，鼓励考生用英语抒发劳动最美丽的真情实感，切实感受劳动的崇高与伟大。

2. 体现开放，侧重对思维品质的考查

试题具有较好的开放性，拓展了学生思考的空间，为考生充分展示自己的语言和思维提供了平台。如书面表达第一节没有提供具体的交通出行和必备衣物的信息，需要考生基于自己的生活经历和经验，给即将来旅游的英国好友就这两方面提出合理建议。考生在完成书面表达第二节时，学生要基于四副图片和自己的认知，探究图片之间的内在逻辑联系，构建“劳动最关荣”的主题意义；学生还要思考基于主题意义增加哪些细节，进行有效表达。

3. 注重应用，强调“用英语做事情”

写作情境贴近生活实际，要求考生在真实情境中用英语分析问题、解决问题，表达思想和情感，促进了考生的真实表达，突出对考生综合语言运用能力的考查，体现了应用性。例如，书面表达第一节考生需要结合生活实际，综合考虑气候、环境等多种因素，就交通出行和必备衣物两方面，用英语给英国好友提出建议并给出理由；书面表达第二节需要考生运用英语有逻辑地介绍自己参加社会实践的全过程以及参与活动的感受。从分析、构思到表达，就是学生解决问题的过程。

北京市朝阳区教研中心 窦飒 （特级教师）

北京教育科学研究院周口店中学 张艳萍 （一级教师）

西城区教育研修学院 闫雪梅 （高级教师）

北京教育学院丰台分院 胡润 （高级教师）

北京教育科学研究院 陈新忠 （高级教师）

嘎油！近百所高校学长飚方言应援千万高考生

(责编：郝孟佳、熊旭)