2019高考理综全国Ⅱ卷化学试卷点评

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“2019高考理综全国Ⅱ卷化学试题以《课程标准》、《考试大纲》为依据，稳中求变。落实了‘基础性、应用性、综合性和创新性’的考查要求。整体难度适中，利于考生稳定发挥。试题在延续2018年命题思路的同时又有变化，进一步侧重考查学生对基础知识的理解和运用能力。”6月8日，猿辅导高中化学教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年化学学科的高考命题有以下特点：

一、题型稳中有变，难度适中

2019年高考新课标全国Ⅱ卷依然继承了2018年的题型特点及试题考查内容顺序布局，如选择题涵盖：化学与生活、元素化合物、有机化学、元素周期律、阿伏伽德罗常数（化学计量）、沉淀溶解平衡、化学实验等核心主干知识；必考主观题以考查元素化合物为载体的工业流程、反应原理（反应热、化学反应速率平衡）综合、化学实验的顺序布局，选考主观题分别是选3物质结构和选5有机推断。分值采用13、15、15、15方式分布，即不同模块内容的考查分值比重相当。

在考查内容上，选择题13题考查了沉淀溶解平衡曲线分析即水溶液中离子平衡综合问题，此题综合度较大，可以区分出不同水平的考生；第28题以咖啡因提取为背景考查了化学实验基本技能及方法。在设问方式上，更加关注考生的逻辑分析和推理能力，如第27题以二茂铁的电化学制备原理为素材，考查了外界条件对化学反应的影响，综合考查电化学及化学反应原理问题。

二、试题呈现方式多样，素材角度丰富

2019年高考新课标全国II卷精心设计了试题的呈现方式，选取的素材丰富多样。丰富了试题的呈现形式，是信息获取和加工能力考查的重要载体。本套试题以文字、数据图表、图形示例、物质转化流程图示等多种形式呈现，显然更加重视考查学生信息的获取、分析和加工的能力。如选择题第12题沉淀溶解平衡曲线，28题的索氏提取器图示等，均体现了考查学生信息分析和现场加工的关键能力。

三、凸显实验及探究，关注学科本质

化学是一门实验学科，新版课标明确了高中学生的必做实验，可见实验在化学学习以及素养提升方面的重要价值，实验题也是高考必考的题型之一。高考新课标全国II卷的实验历年以选择和主观题各考一道方式进行。往年实验选择题均已实验目的、操作现象、实验结论的逻辑推理组合实验为主，而实验主观题却呈现了不同角度，如2018年探究三草酸合铁酸钾的热分解产物及其中铁含量测定实验，2017年水中溶解氧测定实验，即分别考查了物质性质分析、含量分析、滴定分析，可见II卷实验是比较关注定量分析的。因为实验是主观题最后一题所以通过定量考查来提升试题难度和综合性。今年的II卷实验选择题与往年类似，但实验主观题却发生了变化。28题以咖啡因提取为背景素材，考查了基本实验操作、装置作用分析、物质分离纯化方法等核心实验问题，关注了实验在获得纯净物、研究物质性质中的重要价值。（猿辅导高中化学教研中心）

(责编：何淼、熊旭)