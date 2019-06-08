2019高考理综全国Ⅱ卷物理试卷点评

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“2019高考理综全国Ⅱ卷物理试题整体看，命题内容遵循考试大纲的要求，突出了力、电、磁等主干知识，加强了对学生逻辑推理、信息加工、迁移、模型建构等关键能力的考查，尤其是对图像问题考查量明显增多，体现了以考查学生五种能力为主的命题思路，试题科学、灵活、无偏题怪题。和2018年试题相比，整体难度有所增加。”6月8日，猿辅导高中物理教研中心的老师告诉记者。

具体来看，今年物理学科的高考命题有以下特点：

1、遵循考试大纲，聚焦主干内容

试卷必考部分仍以力电为主，选考部分主要考查气体实验定律与机械振动图像，干涉法测波长等主要内容。其中，选择题为：4力+3电+1原，和去年设置相同，力学题难度增加。实验题为一力一电，其中电学实验考查二极管电阻变化关系，动态电路等，考查知识迁移能力；计算题为一电一力，其中，第二十五题涉及到做物理关系图像及多过程计算，并有刹车陷阱隐含其中，难度高于去年。选考题3-3改5选3为3个填空；计算题为气体定律应用；3-4为机械波图像+干涉法测波长，难度和去年相当。试卷总体难度略高于去年。

2、凸显学科特点，强化关键能力

高考物理着重考查学生逻辑推理、信息加工、模型建构数理结合等关键能力，比如，第19题以滑雪运动为背景，考查学生对曲线规律的理解和应用。在分析问题的过程中，学生需要根据题给情境利用所学知识建立相应的物理模型，考查学生的模型建构能力。比如第14.18,23,25,33,34题，都考查了作图和处理图像信息的的能力；第23题，通过对二极管的温阻信息分析，考查学生对实验原理的理解和推理及知识迁移的能力；第25题，通过给定的条件作出相关物理图像并进行多过程的计算，考查加工信息并结合物理规律作出推理判断，挖掘隐含信息的能力，对学生的要求较高。

对于2020年高考的复习备考，猿辅导高中物理教研中心也提出如下建议：

考生仍应以夯实基础为主，注重教材，对每一个公式，定理定律，实验原理，都要做到能深刻理解，熟练推理，灵活选择并准确应用。能恰当地用数学工具处理和描述物理问题，把学到的理论和知识能迁移身边的生活和创新实验当中。做到一轮复习广度上无知识死角，深度上无疑难问题。要注重一题多解，多解归一的效率训练，还要特别注意对动量定理，动量守恒，能量关系的综合考查，虽然今年考查点较少，但这部分知识在力学体系中具有重要地位，不能放松。总之，原理学透，高分不愁！（猿辅导高中物理教研中心）

(责编：何淼、熊旭)