北京教育考试院专家解析2019年高考理综生物试卷北京试题特色

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生物试题命制，紧紧围绕“立德树人”根本任务，从价值引领、人才选拔、教学导向三个维度立体构思，精心选材，稳步创新。在坚持高考北京卷宽广融通，走大道、求大气整体风格的基础上，突出学科特色，以科学实验为载体，结合生活实际、生产实践中的生物学问题，考查考生的思想方法、实践能力与责任担当。在考出北京学生灵活开阔、善于学习、敢于创新等思维特点的同时，引导考生树立积极的态度、意识和观念，进而形成正确的价值观，旨在选拔与培养“合格的社会主义建设者和接班人”。试题主要特点如下：

一、以科学实验，考查关键能力，树立终身学习意识

高考不是学习的终点，而是崭新的起点。学生知识体系的构建、认知能力的发展、主动学习意识的形成是终身学习的重要基础。今年生物试题借助学科特色情境，着力考查认知能力，关注创新思维，积极倡导主动学习。

生物是高中科学学科中能够将所学知识与大量前沿的科学研究建立密切联系的学科。因此，生物试题近年来广泛采用科技文献作为素材进行命制，从中提取与高中教学相互关联的内容，经过化繁为简，将高深复杂的研究以浅显易懂的文字和简洁明了的图表予以呈现。今年试题延续了这一特点，通过真实的科学实验数据与结果，从不同思维层次和思考角度设计问题，在考查考生对知识掌握的基础上，突出对认知能力进行考查，引导考生树立终身学习意识，充分体现高考的育人价值和教育导向。

1. 注重思维品质，强调考查逻辑推理与独立思考

逻辑推理能力与批判性思维是认知能力的核心要素。生物学研究的对象是生命，生命是自然界中最复杂的现象之一。试题以真实的生物学研究为情境，在提供信息的过程中引导考生进行“抽丝剥茧”式的分析，由浅入深、由简到繁、阶梯设问、层层深入。要求考生结合所学，通过严密的逻辑思考得出合理的推断，或结合实验证据对错误结论提出质疑并阐明理由，以此检验思维品质。

如第30题，以两个杂交实验的过程与结果，逐步引导考生由简单应用到综合运用，由直接进行逻辑推理，到结合多个信息展开复杂阐释。第31题倒数第二问，通过给出有科学漏洞的结论，考查考生运用科学证据，作出严谨推理的逻辑思维过程。要求考生具备证据意识、独立思考能力和敢于质疑的科学精神。这些问题，对考生思维的敏捷性、深刻性、灵活性、批判性和发散性进行了检验，对认知能力的考查较为全面，体现了新课标对科学思维的要求。

2. 发挥独特优势，考查科学阅读与科学表达

对科学文本的阅读理解能力和用科学语言作出逻辑严谨的表述，是科学认知能力与科学素养的基础要素，既是考生学习积累的反映，也是学习能力的重要组成。生物试题以学科特色鲜明的科学研究为情境，语言科学、逻辑严密，且清晰易懂，能够有效考查考生的科学阅读能力。同时，多个设问均指向对考生组织语言并使用专业名词和术语作出条理清晰、逻辑严谨表述的要求，重点对科学表达能力进行考查。

如第31题，以国际权威期刊发表的基因工程前沿研究结果作为试题情境，让考生在原有知识的基础上通过阅读，快速获取新的知识，再通过系列设问对考生获取信息后的理解与掌握程度进行检验。（3）小题的两个问，既检测了考生经科学阅读、信息加工后的思辨能力，还考查了使用准确的术语和严密的逻辑关系进行科学表达的能力。生物大题中的多个开放性问题，也都涉及对科学文本阅读能力和科学表达能力的考查。

3. 突出创新思维，鼓励考生勇于探索，大胆创新

创新型人才是建设创新型国家的重要保障，为建成社会主义强国提供人才支撑。试题依据考试说明中对创新能力的考查要求，进行问题设计，考查考生的创新能力与创新精神，助力创新人才的选拔。

如第29题（4）③，考查考生在对试题给出的研究数据进行分析与综合的基础上，结合所学知识，提出科学假设。试题鼓励考生勇敢探索，大胆假设，对考生的创新思维和创新能力进行了考查，符合新课标对科学探究素养的要求。

二、以生产实践，考查知行合一，培养积极劳动观念

生物学科既是实验性强的学科，也是实践性强的学科，将科学研究成果应用于生产生活实践中进行检验，体现了理论性与实践性的统一。试题引导考生运用已构建的知识体系，解决生产实践中的生物学问题，强化考生积极参与劳动的观念，激发考生从事科学研究的兴趣和责任感。

第30题以中国科学家通过辛勤工作，在发现油菜雄性不育株的基础上，研究其遗传机制并在油菜杂交制种中的应用为主线。围绕培育优质高产油菜杂交种过程中存在操作困难的真实问题，通过分析制种过程中需拔除可育植株的遗传学原理的设问让考生体会到实际劳动生产的不易。通过让考生设计新遗传性状与育性性状组合，从而降低油菜制种劳作中的人力劳动强度、提高劳动精度的实际问题，考查考生通过创造性劳动解决实际问题的能力，使考生深刻体会脑力劳动是创造性劳动的重要组成部分，进而树立艰苦奋斗、创新奉献的劳动观念。

三、以生活实际，考查责任担当，倡导健康生活态度

健康是人类全面发展的基础，关系千家万户的幸福。实际生活中的具体问题和真实事例最贴近考生也最能触动考生。生物试题选用运动健康、疾病防控等考生熟悉的话题与考生进行对话，在考查知识与能力的同时，着重考查考生的社会责任感，提倡崇尚健康文明的生活方式，培养考生成为健康中国的促进者和实践者。

第29题以流行性感冒防治的研究成果为试题情境，是考生既熟悉又与自身健康密切相关的素材。考生都有流感疫苗接种的生活经验，但未必清楚其内在原因。（3）小题引导考生在对流感病毒变异性认识与理解的基础上，阐明每年接种流感疫苗的原理。试题既贴近考生生活，也使考生用所学生物学知识指导生活实践，主动运用传染病的相关防控知识保护自身健康并向他人宣传。此外，大多数人都有罹患流感的切身经历，（5）小题以当你被确诊为流感患者后应采取的具体措施设问。既考查考生在患病后是否关注自身健康，能在医生指导下合理治疗，还期待考生能够考虑到作为社会一员，应具备避免传染他人的社会责任感。

第2题将考生比较陌生的科研结果与考生熟悉的体育运动相联系。通过实验结果，展示体育运动在促进大脑发育和提高学习记忆能力方面所起的作用。以此传达运动在生命活动中的重要性，引导考生认同适量的体育锻炼不仅能够强健身体，还对学习记忆有促进作用，倡导健康文明的生活方式，体现出生物试题的育人功能。

2019年生物试题以科学实验，生产实践，生活实际为情境，学科特色鲜明，解题思维过程要求考生在已学知识的基础上进行迁移关联、重构整合、发散外延。不仅考查考生的知识与能力，更加注重引导考生形成积极健康的情感、态度、价值观，是一套既有深度，又有温度的试题。这份试卷既是当前在纸笔考试形式下对学生学习能力、实践能力、创新能力考查的重要介质，又是对学生德、智、体、美、劳等方面进行教育评价与教学引导的良好载体。一方面有利于将更具学习能力和创新潜力的学生输送到高水平大学继续深造，另一方面对中学教学也具有积极的引导作用，更加契合新时代全面发展的育人目标。

（来源：北京教育考试院）

(责编：何淼、熊旭)