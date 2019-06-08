北京教育考试院专家解析2019年高考理综物理试卷北京试题特色

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

2019恰逢建国70周年大庆，是落实全国教育大会精神的开局之年。坚持正确的育人导向，发挥高考的价值引领作用，落实立德树人根本任务是今年物理学科命题首要关注的内容。

2019年北京高考理综卷物理学科命题坚持“稳中求进”的工作总基调，努力处理好稳定和发展、继承与创新的关系，确保物理学科高考平稳顺利。具体总结如下：

1、回归教材，引导中学学生阅读思考教材、教师研究教材，充分发挥教材在学科教学的基础性作用

通览2019年北京高考物理试题可以看出，绝大部分试题都能从教材中找到原型或相关内容。统计表明：客观题有半数源于教材（13、14、15、17题），主观题的21、22和第23（1）问也均源于教材。这些试题或源于教材中的正文，或源于教材中的习题，且所有素材在两个版本教材中均有不同程度的涉及，在考虑教材版本特色的同时兼顾考试公平。

2、进一步深化能力立意，探索对“美育”和“劳育”的考查

物理学完整的理论体系和严密的逻辑结构以及物理学发展过程中逐步形成的思想方法蕴含了丰富了科学美感。北京高考物理试题通过对学科思想及研究方法的考查，引导考生领悟体会物理学科中的普适性、统一性、对称性以及物理规律的简洁中所蕴含的科学“美”。如2019年物理卷第21题，以伽利略的推断和牛顿的思想实验为背景，引导考生体会严谨的逻辑推理所蕴含的科学美感。

结合物理学科的特点，探索对“劳育”和“美育”的考查。以物理实验和生活情境为背景考查考生的实践能力和劳动体验。如第21题通过学生实验考查考生的实践能力，第23题以“电容充电”为背景，体现对考生创造性劳动和创新性思维的考查。

3、重视实验，在深化实验能力考查的同时，拓宽实验考查的范围

（1）实验考查范围及形式的进一步拓展和丰富

经过多年的命题实践，物理试题实验能力考查的范围包含了学生分组实验、演示实验、学生活动、拓展思考等几乎所有与实验相关的内容。在此基础上，为进一步丰富实验考查的范围，2019物理试题加入了思想实验的考查。第21（5）问以牛顿在思考“万有引力”时曾设想的一个思想实验为背景设计试题，引导学会体会牛顿思想的深邃和视野的宽阔。

（2）实验与模型建构及逻辑推理相结合

第21（5）问以教材中原文呈现牛顿的思想实验，深入考查考生基于实验猜想，结合模型建构和逻辑推理分析探究问题的能力。随着物体抛出速度的增大，其运动模型在发生变化，从最初的平抛运动，变化到非匀变速曲线（类似洲际导弹），再到匀速圆周运动（地球卫星）。随着运动范围的增大，场的模型也在变化，从近地的匀强重力场变为大范围的引力场，相应的力由恒力（重力）变成了随距离变化的变力（万有引力），这一思维过程完美的呈现了将实验与模型建构及逻辑推理相结合的研究方法，极大的发展了人类的科学思维方式和科学研究方法

4、回归本质，强调学科思想和研究方法的考查，突出学科关键能力的考查

第24题以雨滴下落为背景素材，充分考查了考生的模型建构能力、科学推理论证能力以及宏微观结合的思想方法。试题先后涉及两种模型，分别是第（2）问将雨滴简化为球体模型求其下落的终极速度，第（3）问将雨滴简化为圆盘模型，证明其下落过程中的阻力与速度平方成正比。试题将宏观的空气阻力与微观视角的空气分子与圆盘碰撞相结合，很好的体现了宏观与微观相结合的思想方法。第23题以电容充电为背景，要求考生通过图像获取信息，分析信息并进行合理外推获得正确结论，试题很好的考查了考生科学推理的能力，获取和处理信息、基于证据得出结论的探究能力。

5、丰富素材选取范围，联系生活实际，关注时代发展，紧跟科技前沿

关注时代发展，呈现我国新时代科技发展的新成就，提升考生的民族自豪感和自信心。如第18题以5月17日我国成功发射第四十五颗北斗导航卫星为背景，考查了万有引力定律及其应用、第一宇宙速度、第二宇宙速度等知识。

物理学以测量为基础，单位制是规定的测量基准。第20题即以2018年第26届国际计量大会修订的新国际单位制（SI）为背景材料，在考查考生对基本单位、导出单位、基本常数等概念的认识的同时，也通过给出信息对考生进行一次新SI的科普，希望考生通过读题就能了解新SI通过基本物理常量定义基本单位这一重大变化及意义。

第24题以“雨滴下落”这一生活场景为背景设计问题，考查考生应用物理知识解决实际问题的能力。此外，试题通过对雨滴下落的终极速度，推导雨滴下落终极速度与雨滴大小的关系进行设问，引导学生理解“雨滴落到地面的速度通常仅为几米每秒（若不考虑空气阻力，雨滴下落的速度将达到几百米每秒）”和“雨滴越大，下落速度越快”等生活体验。

6、学业质量水平的测试和学科核心素养的考查

结合物理学科特点和核心素养的要求，完善考核目标的内涵，探索不同水平层级核心素养的考查方式。第24（3）问要求考生从相对运动的角度思考雨滴下落过程中受到的空气阻力。试题达到“科学思维”核心素养中“模型建构”的“水平五”要求：能将较复杂的实际问题中的对象和过程转换成物理模型。第21（5）问要求考生根据不同的抛出速度，建立不同运动范围下的力场模型，并相应建立抛出物体不同的运动模型。试题达到“科学思维”核心素养中“模型建构”的“水平三”要求：能在熟悉的问题情境中根据需要选用恰当的模型解决简单的物理问题。通览全卷，2019物理试题基本覆盖各核心素养不同要素不同水平层级的考查，为新课标的实施以及等级性考试的命题积累了丰富经验。

（来源：北京教育考试院）

(责编：何淼、熊旭)