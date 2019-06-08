北京教育考试院专家解析2019年高考理综化学试卷北京试题特色

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2019年北京市高考理科综合能力测试化学学科试题，以《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》和《2019年普通高等学校招生全国统一考试北京卷考试说明》为命题依据，以《普通高中化学课程标准》所倡导的评价理念为命题宗旨，坚持体现“四个突出四个考出来”的命题指导思想。试题发扬北京化学试题紧贴教材、紧密联系生产实际、紧跟学科前沿的一贯风格，发扬北京化学试题突出能力立意、突出思维逻辑、突出学科特点、突出核心素养的鲜明特色，试题加强了基础知识综合、加强了实验探究、加强了命题创新。传承中有发展，平稳中蕴新意。试题主要特点如下：

一、试题素材背景丰富，蕴含育人情怀

2019年北京高考化学试题素材选取角度广，既能体现学科特色，关注学科发展，又能贴近课堂教学，关注学生实际。通过多样化的背景素材，引导考生树立正确的人生观和价值观，使考生在解答试题中感受到满满的正能量，发挥试题的育人情怀，突出立德树人。如第6题的素材选取了以近年来我国科技成果为背景，在分析所用材料中，让考生感受到祖国的发展变化。第8题以元素周期表发表150周年为背景，选取我国科学院院士张青莲教授在元素周期表发展中所做出的重要贡献，润物无声地对我们身边的科学家作出了宣传，给考生以民族自信爱国情怀的熏陶。

二、素材内容凸显学科价值，选取角度有新拓展

化学学科是一门应用性很强的基础学科，无论是人类的起源还是社会的发展进步，均与化学学科有着紧密的联系。鉴于化学学科在人类文明中的重要作用，北京高考化学试题素材坚持源自真实情境，突出学科应用价值，凸显化学学科社会价值。如27题，素材选取的高纯氢的制备方法，是全球关注的新能源问题，素材选取传统工艺和最新研究两条线索，考生答题的过程也是感受学科知识应用价值的过程，答题的过程也是拓展考生科学视野的过程。高纯氢的制备可以是化石能源的催化重整，也可以是太阳能光伏电池电解水，特别是后一种方法中，利用电极的循环再生可以实现氢气的不断获得，体现出所学知识的价值，体现出试题的教育功能。

试题素材选取角度有新拓展，打破了素材选取的思维定式。如26题，选取的素材是处理后废水中苯酚含量的实验室测定方法，深度考查考生分析和解决化学问题的能力。试题通过简单文字展现了苯酚含量测定的全部过程，考查考生接受、吸收、整合信息的能力，要求考生能根据文本将测定方法梳理出来，并深刻理解所用原理。

三、试题表达方式有创新，过程展现重逻辑

北京高考化学试题坚持稳中有变、稳中出新的一贯追求，坚持“小步走”渐变式的创新变革。既满足考生的心理预期，利于考生水平的发挥，得到社会的高度认可与广泛接受，同时又体现高考的选拔功能，利于考生能力的展现。利于扭转“重接受轻思考”的学习方式，利于引领中学化学教学改革方向和改革成果的落地生根。如第9题对聚合物的考查，试题改变以往给出聚合物一般表达式的方式，将所选取的交联聚合物的结构片段以简单形象的示意图形式给出，巧妙地搭建了学生认知与陌生素材之间的桥梁，有效考查考生接受、吸收和整合信息的能力，以及分析、类比的推理能力。27题，以自我寻找化学方程式的角度考查盖斯定律，改变了用所给方程式导出热化学方程式这种考查盖斯定律的模式，对考生理解原理应用原理提高了要求，要求考生对所学原理必须有透彻的理解。26题，虽然属于无机板块试题，但该题物质测定涉及有机反应，体现有机板块和无机板块的有机融合。

北京高考化学试题一向重视思维方法和思维逻辑，无论是题面的设置，还是设问的方式，都注重内在的逻辑性，以符合事物发展脉络的方式“讲故事”，引导考生做出合理的逻辑分析，考查考生思维能力和思维品质。如第12题，将醋酸钠溶液、硫酸铜溶液和水的pH随温度升高变化的情况以图示的方式展现出来，意在引导考生将水的电离变化和pH变化的逻辑关系迁移到两种盐溶液pH变化与酸碱性变化关系分析中，得出不能简单以溶液pH的变化衡量溶液酸碱性变化的认识。如26题，以对定量关系分析的方式，考查考生对所学物质的性质及所给反应定量关系的理解。

四、学科特色鲜明，凸显实验探究

化学是实验科学，化学实验在化学学科发展中作用突出，在对人的培养中作用突出。鉴于此，北京高考化学试题一贯重视化学实验素材的选取。通过不同板块中多角度、多层面的实验探究，对基础知识、反应规律和反应原理进行融合考查。如第10题，以物质除杂方法选择和除杂过程反应分析为切入点，将考生所学基础、主干元素化合物知识融合，点多面广，有利于引导考生关注学习方法的改进，不断提高自主总结归纳整理所学知识的意识和水平。第11题，展现草酸性质探究实验，方案设计体现出结构影响性质的学科思想，给考生的思维方法有很大启示。第28题，将二氧化硫与硝酸银溶液的陌生反应进行完整探究，展现出理论知识在实验探究中的指导作用。题目呈现形式采用了科学研究的一般过程进行展开——实验研究目的、物质制备及反应、产物分析、提纯及检验、影响因素分析与实验验证、从热力学和动力学角度综合分析实验现象、归因得出结论。

总之，2019年高考理综（北京卷）化学试题坚持突出立德树人导向，凸显化学实验学科特色，注重思维逻辑能力考查，试题素材选取范围广，内容富有时代气息，试题内容综合性强，突出科学探究及科学研究思维方法。试题呈现方式和设问有创新。试题整体难度适中，有利于考生思维水平和学习能力的展示，体现出对中学化学教学改革方向的引领作用。

（来源：北京教育考试院）

(责编：何淼、熊旭)