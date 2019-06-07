北京教育考试院：2019年高考语文北京卷解析

今天上午，高考第一场考试结束，对于备受关注的语文北京卷试题，北京教育考试院的专家表示，2019年高考语文北京卷，突出对文化自信与家国情怀的引导与激发，深化考生对祖国的热爱与理解。坚持对语文素养的综合考查，注重学科情境设计，突出对考生思维能力的考查，进一步关注学习过程和方法，引导考生观察生活，积极思考，注重应用。

一、从立德树人根本任务出发，注重语文学科的价值导向，深化考生对民族品格与精神、对国家和社会发展的认识和思考。

语文学习获得的不仅是语言知识和能力，也包含思维方法与思维品质，情感、态度与价值观。着力凸显对考生思想品格的塑造和人文精神的涵养，引发他们对生活深入思考，激发其社会责任感和使命感，既是高考语文北京卷命题肩负的历史使命，也是自觉的价值追求。

1．树立文化自信，培养家国情怀

大作文第①题“文明的韧性”，引导考生深入领悟中华文明“韧”的精神内核，通过对中国历史关键时刻的回顾、对中华民族伟大复兴现实需求的思考，激发考生深刻领悟中华民族的品格与精神，加深对中华文化的理解与认同，增强文化自信。题目提示考生可以从中国的历史变迁、思想文化、语言文字、文学艺术、社会生活及中国人的品格等角度加以思考。考生可以调动语文知识储备，联想到“精卫填海”“愚公移山”“夸父逐日”等神话，联想到“水滴石穿”“百炼成钢”“磨杵成针”等成语，联想到“野火烧不尽，春风吹又生”“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”“欲知松高洁，待到雪化时”等诗句，从中领悟中华民族一贯崇尚的“韧”之文化魂魄；考生还可以调动思想文化积累，体会“士不可以不弘毅，任重而道远”“知其不可而为之”的儒家精神，体会革命先辈为救国图强，建立新中国百折不回、九死未悔的英雄主义，体会新时代建设者为实现中华民族伟大复兴艰苦奋斗、奉献创新的理想追求，从中领悟中华文明一脉相承的“韧”之文化基因；考生亦可以联系生活中诸多角度的观察，从普通人的生存智慧里，从绵延不绝的家族血脉里，从维系文化认同的方块字里，领悟无处不在的中华文明之“韧”。题目引导考生体会中华文化的核心思想理念和人文精神，深入思考感悟中华文明的精神内涵，从而升华对中华文明的深层认知与深刻认同，继承、弘扬中华优秀传统文化和革命文化。题目要求考生能够从大处着眼，从小处入手，让不同水平的考生能有话可说，为考生在展示其知识积累和思想认识方面搭建开放的平台。

大作文第②题“2019的色彩”，要求考生选择一种色彩，形象地表达对2019年的感受和认识。2019年是有特别意义的一年：这一年是五四运动100周年，是中华人民共和国成立70周年，是澳门回归祖国20周年；2019年身边有许多重要的事件发生：北京世界园艺博览会在延庆召开，2022年北京冬季奥运会倒计时牌在奥体公园点亮，大兴国际机场即将启用；2019年也是考生人生中非常重要的时刻：众多考生迈入成年，他们经过高考选拔，即将进入大学的校门，开启全新的学习生活，即将面临人生的选择，担负起建设祖国的重任。题目引导考生将自身的成长置于国家发展前进的历史进程中，在时代发展的宏大背景下，以一种家国天下的情怀襟抱，思考青年的时代责任和历史使命。同时，题目要求考生将这种思考赋予一种色彩：可以是代表收获与辉煌的金黄色，可以是代表热烈与激情的鲜红色，可以是代表希望与繁荣的绿色，可以是代表高尚与宏远的蓝色……考生可以讲述故事，也可以写抒情散文，给形象思维能力强、文学表达水平高的考生预留了足够的展示空间。

2．关注身边的世界，激发社会责任感

试卷多角度联系现实生活，意在引导考生加强对身边世界的细致观察和深入思考。多文本阅读，选取了一组关于“城市化对生物多样性的影响”的材料，有较强的现实意义，引导考生了解在人类现代文明飞速发展中对生态系统的深刻影响，使考生对生态环境和生态伦理有着更加深入的体认，树立生态道德意识，对生态文明建设、人与其他生物和谐共处、维护地球家园有所思考，培养考生的科学精神和社会责任感。

文学类阅读，有较强的文学性和艺术性。散文阅读，从文化角度呈现出北京城与人之间不同层面的精神连接，既有细腻的感性认识，又有自觉的理性思考，对学生重新认识周边的世界，深层思考个人与社会的内在关联，有一定的启发。

此外，古代诗歌阅读，选取两首题画诗进行比较，开拓了诗歌考查的选材范围，把文学与艺术相结合，进一步提升学生的审美能力。

从总体看，2019年高考语文北京卷，在文本上涉及社会、自然、文学、艺术等诸多领域，力求从多个角度，引导考生“远”且“近”的目光，理解当下中国，理解个人的生活世界，从生活中发现“小我”与“大我”的关联。启发学生从“小我”出发，关心“大我”的命运。

二、立足语文素养的综合考查，注重语文学科的教学导向，突出对考生思维品质和思维水平的考查，关注学习过程和方法。

作为一门综合性、实践性较强的基础学科，在实践中培养学生的祖国语言文字运用能力是语文学科的主要任务。2019年高考语文试卷，继续坚持在学科情境中综合考查考生的语文素养，在一如既往地重视语文基础的同时，突出对思维水平的考查，体现对学习方法的关注和引导，继续鼓励创造性阅读与表达，在试题的开放性、情境化方面积极创新，力求为高中语文教学改革提供思路。

1．注重对思维能力和思维品质的考查

语言文字的运用能力和思维能力密切相关，语文课程标准强调要促进学生思维能力的发展与思维品质的提升，是时代发展的要求。2019年高考语文卷，进一步凸显对思维能力和思维品质的考查。

在素材上，关注文本的辩证性和逻辑性。多文本阅读的三则材料，面对同一个问题,从不同的角度，表达了不同的观点；文言文阅读文本是一篇层次清晰的驳论文章。在试题上，要求考生在整体把握内容的基础上，梳理文本的内在逻辑，考查考生理性思维能力。例如第6题，要求考生能够准确地把握多文本三则材料的观点，思考不同观点的出发角度和条件依据，并从中获得认识问题的启发。试题引导语文教学重视培养学生对文本不迷信、不盲从，对他人观点不被动接受，面对各种观点立场能够主动分析、理性质疑，运用辩证思维作出独立的选择和判断，进而提升学生思维品质的批判性。又如第10题，要求考生具体说明文言文选文第三段是如何展开批驳的，重点考查考生对文本上下文内容及行文逻辑的准确理解和分析。试题引导语文教学重视培养学生的逻辑思维能力，能够对文本有全局的把握，系统地理解，深入地思考，严谨地推理，提升学生思维品质的深刻性。

2．体现对学习过程和学习方法的关注

试卷突出对考生语文学习过程和方法的考查，引导语文教学重视学生在学习语言文字运用的过程中促进学习方法、学习习惯的综合发展。

对文化经典《论语》的考查，在坚持整本书阅读的基础上，进一步引导学生掌握阅读经典基本方法。第12题阅读材料取自《论语》中孔子关于“仁”的一段论述，第①题考查考生在理解整段文意的基础上把握孔子的思想。第②题要求考生能够准确解说不同学者对的解读，这不仅是语言知识层面的解读，更需要依据孔子的思想来解读。两道小题考查的切入点虽然不同，但都强调要把语言理解与思想的把握有机结合。《论语》作为一部中国传统文化经典著作，有很多观点至今仍然保留着积极的思想价值。试题启示语文教学，学习传统文化经典，不能仅局限于语言知识层面的解读，要重视对其中优秀的思想价值和文化内涵的吸收与陶冶。

第16题第④题，要求考生用古诗文名句来评价在阅读经典时的行为，考生不仅要有一定的知识准备，并且要能根据情境特点，调用知识储备，运用知识解决问题。试题引导教学要注重知识的积累，但不是僵化灌输，而是重视知识的内化，从而掌握灵活运用的方法。

3．在情境和开放中，鼓励创造性阅读与表达

试卷强调以情境任务为试题载体，让考生在个人体验、社会生活、学科认知等具体情境中完成任务，增强试题的开放性，鼓励考生的创造性阅读与表达。

第6题要求考生从不同观点的材料中获得启发，第21题要求考生谈对自己所生活的周边世界的认识与思考，第16题中第④题要求考生灵活运用古诗文名句回答问题，这些试题都不设唯一答案，考生可以根据自己对文本、对问题、对生活的个性化理解和感受作答。第22题微写作继续坚持 “三选一”的命题形式，结合名著阅读，读写结合进行考查，三道题在写作的内容和表达任务设置方面各有侧重，考生可以结合自身的兴趣和特长进行选择。试题为考生发挥自身学习优势提供了选择空间，让考生能够在复杂情境、多种角度和开放空间中展示其富有创造性的个性化阅读与表达成果。

综上，2019年高考语文北京卷，在试卷的整体立意与结构布局上，立足全面发展的育人目标，关注语文学科核心素养：重视文本的思想性、文化性和时代感，深化考生的思考；重视试题的基础性、实践性和开放性，强调思维能力和学习方法、拓展考生个性化、创造性表达的展示空间，力求实现向2020年新高考的平稳过渡。

（作者单位：北京教育考试院）

(责编：李依环、熊旭)