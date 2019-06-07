2019年高考全国卷Ⅱ理科数学试卷点评

以梦为马 不负韶华——2019高考首日考生入场瞬间

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组图：记者探访北京高考考点 考前准备工作井然有序

一、 总体评价

2019年高考数学全国新课标二卷仍以《课程标准》和《考试大纲》为依据，试卷的结构保持了全国卷高考数学试卷稳健的一贯风格，试题设计体现了“大稳定、小创新”的成熟设计理念。

二、试题特点

1、试题整体稳定，结构略有调整

今年试题仍然延续了全国高考数学新课标卷稳中求变的风格，在大题部分题目顺序上较大改变，但是概率、立体几何和数列的难度和考察方向都与往年区别不大.导数与往年相比运算量减小，难度略有降低，但本题第二问需要掌握“隐零点替换”技巧，对学生思维要求较高，体现了数学函数与方程、整体代换思想，总之本题入手容易，满分难；解析几何作为压轴题形式出现，第一问较为简单，但容易遗漏特殊情况，学生需逻辑严密。第二问有一定计算量，需要学生有扎实的运算能力和条件分析能力；极坐标与参数方程考察形式跟以往相比有所改变，考察了学生读题审题能力，不等式考查的内容较为稳定，没有大的变化。

2、体现基础考查，重难点有所倾斜

2019年的考题仍然注重对基础知识、基本方法、基本技能及高中数学主干知识的考查。在内容上，主要知识点年年考，但是考察的重难点开始往新课改的方向有所倾斜，前几年必考题型在近两年的高考中有所删减，删减的方向恰好体现了新课改改革方向，也侧面传递了一个信号，今后的教学和教研中要结合新课程教学理念所呈现出的科学性、先进行以及学习理念、学习方式，促使新课改革的不断深入。

3、重视通性通法，注重数学思想

今年的试题还淡化特殊技巧，注重通性通法的考查和对数学思想的考查。如12题函数考察了函数图像的平移和伸缩变换，体现了数形结合思想，并没有涉及特殊函数等更综合的内容。整个试卷还考查了函数与方程思想、分类讨论思想、化归思想等重要数学思想方法。

4、结合生活实际，旨在数学应用

试题中很多是与时事发展的交汇处寻找创新点，如第4题体现了嫦娥四号探测器，第13题体现了我国快速发展的高铁事业等，这样加强了生活及时事之间的内在联系，考查更加立体；考查学生的阅读理解能力与运用数学模型解决实际问题的能力，另外也较好的考查学生的知识迁移水平，同时对推理步骤的严谨性，答题过程的条理性，解题过程的探索性都有较高的要求，具有浓厚的时代气息，体现了数学与社会的密切联系。

5、渗透数学文化，培养数学精神

考纲特别强调对于数学文化的考查，今年的考题仍然延续了这一点，如第16题——考察了中国悠久的金石文化与立体几何的联系。数学素养不仅涵盖了数学的基础知识、基本技能和它们所体现的数学思想方法与能力，以及在此基础上的应用意识和创新意识。还渗透到其他学科和领域。

总之，综观今年的数学卷，稳中有新，紧扣大纲；注重基础和能力，更注重学生的数学核心素养的考查，很好的体现了高考的选拔功能。2019年高考数学试卷对中学数学教学起到了很好的导向作用，主要表现为回归课本、夯实基础，重视数学思想方法，培养学生搜集和处理信息的能力，获取新知识的能力，分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力，实现从结果教育到过程教育的转变。（猿辅导高中数学教研中心）

(责编：何淼、熊旭)