7月8日，“第29届香港国际教育及职业展”在香港会议展览中心开幕，为学生、应届毕业生和求职人士提供一站式服务，让他们与24个国家及地区、逾千个知名教育机构和雇主联系，掌握有关升学、进修、职业规划和就业机会等资讯，协助他们实现抱负。

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