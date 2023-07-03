人民网北京7月3日电 （记者孙竞）今天上午，北京市2023年义务教育阶段初中入学东城区电脑派位现场会在东城区教育招生考试中心举行。今年东城区电脑派位仍分为三个批次进行，志愿同时填报，录取同时进行。今天下午15时即开通网上公开查询系统，学生可凭借教育ID号查询派位结果。

日前，东城区初中入学工作已完成了特色校入学、九年一贯制直升入学，烈士子女、台籍学生、华侨子女、现役军人子女、全国劳动模范子女、残疾人员子女、残疾学生照顾入学以及区级以上各级各类引进人才子女的协调入学工作，参加今天电脑派位的有5779人。

据介绍，东城区义务教育入学办公室于派位前建立了8个学区服务片初中入学计划库，再根据小学毕业生所在学区服务片及填报的志愿建立各学区服务片小学毕业生派位志愿数据库，由公证处对电脑派位软件的模拟试验过程进行了现场监督，封存了派位用电脑两台、派位系统密码纸及原始未派位数据光盘两套。

记者看到，在初中入学电脑派位现场，首先由操作员到公证席取回事先封存的派位用电脑并安装，随后随机抽取现场嘉宾上台当众启封派位系统密码纸和小学毕业生志愿数据库原始数据光盘。在操作员的指导下，由现场随机抽取的嘉宾当众检查派位系统数据库中数据为空，并将原始数据盘中的数据导入派位系统，随后对学生随机号是否具有随机性、数据初始化情况等进行现场验证。之后，派位正式开始，在操作员的指导下，由现场随机抽取的嘉宾进行正式派位的操作，并将派位结果刻入光盘。公证员当场封存派位结果光盘并予以公证，至此，电脑派位现场工作结束。

为强化社会各界的监督力量，推动信息公开透明，派位现场邀请了区人大、区政府、区委教育工委、区教委的领导，区人大代表、区政协委员、公证处公证员及家长代表、教师代表，社区代表、责任督学、媒体代表等共同参与。

近年来，东城区大力促进教育公平，扎实推进义务教育全面优质品牌化建设，继续增加优质学位供给量：采用“学区制下的区域教育供给”替代和优化“单一的学校教育供给”，通过“学校深度联盟——新九年一贯——优质资源带——教育集团”一系列教育综改“组合拳”，区域优质教育资源空间布局得到进一步优化；持续推进人才贯通培养，做好17所九年一贯制学校直升、15组一所小学对一所初中、8组一所小学对多所初中的定向名额派位入学工作；实施初中质量提升工程，缩小校际间差异，在保留原有5组10所优质初中与普通初中的深度联盟一体化联合培养的基础上，继续落实优先发展初中“校额到校”政策，“校额到校”指标覆盖全部初中（除特教学校），政策倾斜于一般初中（优先发展初中）。

(责编：孙竞、熊旭)