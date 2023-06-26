制图/霍雨佳

人民网北京6月26日电 据湖北省高等学校招生委员会消息，湖北省2023年普通高考各类录取控制分数线于25日公布。其中本科普通类中，首选物理424分，首选历史426分。本科特殊招生线中，首选物理525分，首选历史527分。（李依环、实习生张婉柔）

湖北省2023年普通高考各类录取控制分数线

一、普通类

1.本科：首选物理424分，首选历史426分。

2.本科特殊招生线：首选物理525分，首选历史527分。供军队院校、高校专项计划、高水平艺术团等招生类别及其他有相应文化要求的特殊院校（专业）招生录取参考。

3.高职高专：首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州（武汉市除外）的高职院校150分。

二、艺术类

1.本科

美术学类：文化328分，专业201分；

设计学类：文化328分，专业201分；

广播电视编导：文化400分，专业211分；

播音与主持艺术：文化400分，专业226分；

表演：文化387分，专业224分；

服装表演：文化263分，专业227分；

舞蹈学类：文化263分，专业230分；

音乐学类：文化318分，专业231分；

其他类：文化319分。

2.高职高专

美术学类、设计学类：文化120分，专业183分；

广播电视编导、播音与主持艺术、表演、服装表演、舞蹈学类、音乐学类：文化120分，专业182分。

3.经教育部批准可自主划定高考文化成绩录取控制分数线的高校，录取控制分数线由学校自行确定。

三、体育类

1.本科：文化377分，专业素质测试350分。

2.高职高专：文化120分，专业素质测试300分。

四、技能高考

1.本科：按文化综合分与专业技能分之和划线，其中专业技能分不低于294分。

机械类：596分；电气电子类628分；计算机类：632分；建筑技术类：622分；旅游类：591分；农学类：600分；财经类：623分；学前教育专业：590分；护理专业：598分；汽修类：586分。

2.高职高专：200分。

五、高水平运动队

首选物理424分，首选历史426分（专业测试成绩特别优秀的考生首选物理318分、首选历史319分）。

(责编：郝孟佳、熊旭)