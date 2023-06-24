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2023年黑龙江高考分数线公布：文史一本430分、理工一本408分

2023年06月24日10:59 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月24日电 据黑龙江省招生考试院消息，黑龙江省2023年普通高校招生考试普通类各批次录取控制分数线已划定，其中文史一本430分、理工一本408分；文史二本341分、理工二本287分。（李依环、实习生张婉柔）

制图/万能

制图/万能

2023年黑龙江省高考文史、理工类本科一批、二批、高职专科批，艺术类、体育类文化课和专业课及术科最低录取控制分数线划定如下：

一、普通类录取控制分数线

1.普通本科一批录取控制分数线：文史 430 分，理工 408 分。

2.普通本科二批录取控制分数线：文史 341 分，理工 287 分。

3.普通高职（专科）批录取控制分数线：文史 160 分，理工 160 分。

二、艺术类录取控制分数线

1.艺术类本科批文化课录取控制分数线：文艺 255 分，理艺 215 分。

2.艺术类高职（专科）批文化课录取控制分数线：文艺 150 分，理艺 150 分。

3.艺术类本科批专业课录取控制分数线：美术与设计学类 180 分，音乐学类 105 分，戏剧与影视学类 140 分，舞蹈学类 207 分，书法学专业 135 分。

三、体育类录取控制分数线

1.体育类本科批文化课录取控制分数线：文体 238 分，理体 200 分。

2.体育类高职（专科）批文化课录取控制分数线：文体 150 分，理体 150 分。

3.体育类本科批术科录取控制分数线：文体 73 分，理体 71 分。

(责编：李依环、熊旭)

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