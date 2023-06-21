一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 20日，上海对外经贸大学举行2023届毕业典礼暨学位授予仪式。上海对外经贸大学校长汪荣明以《人生如歌 踏歌而行》为题，祝愿同学们以青春之我投入到强国建设、民族复兴的火热实践中，持续地发光发热。

汪荣明以音符为喻，向毕业生们提出三点殷切希望：一是音符只有在乐谱上律动，才能演绎动人的旋律，希望同学们在各自的领域里建功立业；二是音符必须在乐谱中找准位置，才能成就华彩的乐段，希望同学们踏准时代的节拍，把个人的“小我”融入到实现“国家富强，民族振兴，人民幸福”的“大我”之中；三是华彩终要经历波澜变化，才能谱写绚丽的乐章，希望同学们坚定自信、创新争先、保持定力，奏响人生乐章的强音、高音、长音。（李依环、实习生郑舒怡）

上海对外经贸大学校长汪荣明在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为上海对外经贸大学校长汪荣明题为《人生如歌 踏歌而行》的发言节选——

亲爱的同学们、老师们、家长们,

2020届、2022届的校友们：

大家上午好！

时逢盛夏，骊歌响起。今天，我们在这里隆重举行2023届学生毕业典礼暨学位授予仪式，共同见证2299名同学的高光时刻。同学们圆满完成学业整装待发，即将各赴前程。在此，我代表上海对外经贸大学广大师生员工，向每一位顺利毕业、开启人生新篇章的同学表示热烈的祝贺！向用心教导你们的老师、悉心呵护你们的家长致以崇高的敬意！

岁月不居，时节如流。四年前的5月，我来到上海对外经贸大学工作，与作为“萌新”的你们不期而遇。从此，我们与这所承载着辉煌历史和光荣梦想的大学一道同行。四年里，上经贸大坚持开放办学、融合发展，在服务国家战略和上海城市发展过程中不断崛起，核心竞争力不断增强，构建形成特色鲜明、优势突出的本硕博一体化人才培养体系，成为上海市重点建设的高水平地方高校。四年里，你们把文章写在祖国大地上，用脚步丈量祖国大地，向下扎根、向上生长，卸下了青涩与彷徨，收获了成熟与自信。你们在砥砺勤学中羽翼渐丰，在创新实践中睿智成熟。我深深感受到了你们青春的力量、青春的涌动和青春的创造，心里十分欣慰！

你们善做学问，在各类学科竞赛中斩获佳绩；你们知行合一，在火热实践中绽放绚丽之花；你们乐于奉献，在校园疫情防控一线挺膺担当。你们在上经贸大挥洒青春汗水，留下拼搏印记，因为有你们，学校倍感荣光！

岁月的光阴如琴弦般轻拨，青春的曲调在时光的河流中徐徐流淌。同学们，你们是与新时代共同前进的一代，你们面临的新时代，既是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实现中华民族伟大复兴的关键时代，这是最好的人生际遇，也是最大的人生考验。人生如歌，同学们即将踏歌而行。临别之际，我有三点希望送给你们：

一是音符只有在乐谱上律动，才能演绎动人的旋律。回想起你们刚刚踏入校园时，或许有些忐忑、有些迷茫，仿佛一个个跳动的音符置身于陌生的旋律之中。但你们勇敢地迈出了第一步，在学校这首乐谱上开启了求知的征途。你们充满活力，飞扬跳跃，共同演奏出了一首名为“上经贸大”的动人乐章。学校也陪伴着你们度过了这段奇妙的旅程，用知识的“指挥棒”为你们指引方向，引导每一个音符穿越旅程。

这四年，是校园面貌焕然一新的四年。我时常看到你们在学思楼的新沙发上看书休憩，在车库学习空间的新书桌前努力学习，在507的新舞台上展示自我，在信息楼的新展览前讨论着你们青春的故事。新翻修的智慧教室和学生食堂为你们提供了更好的校园环境和学习环境；新落成的“X享家”和图书馆为你们提供了活动的空间和知识的海洋；新上线的信息系统和一网通办为你们的生活提供了便利和快捷；新起航的校史馆和博物馆则加深了你们对“诚信、宽容、博学、务实”校训精神的理解和认同。

同学们，未来的你们将在各自的领域建功立业，但当回想起这四年青葱时光，也许是课堂上的一次举手提问，也许是图书馆中的一次眼神交汇，都请不要忘记，背后是母校对你的教育和培养。此刻站在这里，我感到无比荣幸和自豪，因为在这四年中，学校与你们一起奏响了强国交响曲中的“上经贸大”乐章。

二是音符必须在乐谱中找准位置，才能成就华彩的乐段。过去，你们与时代发展同频共振，与上经贸大建设相伴相融。毕业时刻，点滴终于汇成篇章，形成了属于你们自己的独特节拍。你们一路欢歌，即将踏入社会，纵横四海，把个人的“小我”融入祖国的“大我”，把激昂的青春梦融入伟大的中国梦，展现属于你们的人生华彩。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，和平赤字、发展赤字、文明赤字等世界性难题出现，不稳定性不确定性更加突出，人类面临许多共同挑战，有大量亟待回答的理论和实践课题。回望上经贸大的办学历程，一代代上经贸大人以经时济世、至诚报国的家国情怀，以及开放包容、兼济天下的世界胸襟，自觉把个人的理想追求融入国家和民族的发展中，书写了无数动人故事。以裘劭恒、汪尧田教授等为代表的老一辈专家学者，在浦东开发开放等方面作出突出贡献；进入新时代，学校围绕推进高水平对外开放，奋力开创事业高质量发展新局面，为中国式现代化建设作出上经贸大新贡献；新征程中，一批又一批上经贸大学子纷纷到基层去、到边疆去，让青春之花绽放在祖国和人民最需要的地方。

同学们，只有踏准时代的节拍，把个人的“小我”融入到实现“国家富强，民族复兴，人民幸福”的“大我”之中，才是打开人生的正确方式；只有将“小我”的奋斗汇入时代的浪潮之中，个人的成长才会更有价值。希望你们以青春之我投入到强国建设、民族复兴的火热实践中，持续地发光发热。

三是华彩终要经历波澜变化，才能谱写绚丽的乐章。音乐变幻无穷，人生的舞台同样也有着斑斓色彩。从强音到高音，要敢于挑战极限，超越自我，踏出舒适区，义无反顾奔向未来。每一次长音的绵延，都是坚守初心的证明，无论逆境挫折，始终要坚定不移地追寻内心旋律。“他日以何者终吾身？”不仅是青年王国维的忧思，更是同学们在人生选择时难以回避的问题。“曲径成通衢”，人生是一次不断选择的旅程，每一条路都不会是休止符，一成不变的演奏成就不了动人的音乐。

同学们，逐梦途中，只有将自信化为底气，将自励化为志气，奋楫踏浪，才能奏响人生乐章的强音。只有始终保持对未来的探索求知，在慎思省悟中创新争先，才能鸣响人生乐章的高音。站在人生新的起点，只有心无旁骛、保持定力，持续学习、锲而不舍，在“经世致用”精神的指引下，锤炼出愿意干事的“宽肩膀”，锻造出勇于担事的“铁肩膀”，才能吹响人生乐章的长音。

少年志四海，万里犹比邻。今日一别，曾经是来自五湖四海、奋进求知的同窗同学，即将成为奔赴广阔天地、大有作为的上经贸大校友，正如今天赶回母校参加毕业典礼的2020届、2022届校友们。你们以梦为马、乘风破浪，母校以爱之名、真情相送，学思楼作为承载着四年大学时光最具代表性的建筑，通过颗粒拼接成创意积木赠送给每位毕业生，希望能拼出你们点滴的青春记忆，也连接起你们与母校的深厚情谊。

亲爱的同学们，今后无论何时何地，母校的大门永远为你们敞开，我们将始终在这里，回应你们的需求，支持你们的发展，关注你们的荣耀。山长水阔，踏歌而行，祝你们一路平安、一生幸福，常回家看看！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)