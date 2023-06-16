人民网北京6月16日电 （记者郝孟佳）音乐的内核是欢乐还是痛苦？这是一个永恒而深刻的话题，也是中央音乐学院首届“音辩交响”大学生校园辩论赛决赛的辩题。14日，随着辩场上年轻学子们的唇枪舌剑、激扬智慧，比赛圆满落幕。

中央音乐学院首届“音辩交响”大学生校园辩论赛。主办方供图

据了解，本次辩论赛历时两个多月，经过七轮激烈角逐，最终音乐教育学院获得冠军，作曲系获得亚军，音乐学系、指挥系获得季军。比赛还分别产生了单场最佳辩手、全程最佳辩手、最具人气辩手、“金点子”奖等。

“我们注重辩论赛的育人功效，强化价值引领，在学生们的心性养成、人格塑造及家国情怀的涵养等方面发挥了积极作用。”中央音乐学院人文学部主任何宽钊表示，本次辩论赛可说是“始于青涩，终于惊艳”。从小组赛第一轮的懵懂，到决赛中正、反双方精彩绝伦的巅峰对决，辩手们的思考深度、辩论技巧，乃至辩论礼仪等方面都有了质的飞跃，比赛挖掘、培养了一批品学兼优的出色辩手，是“人文央音”建设的一个重大成果。

“以辩手之姿，展人文之风”，辩论场上，央音学子们语言与思想的交锋、智慧与灵感的碰撞，也给校外专家评委留下了深刻印象。从小组赛第一轮到决赛，北京工商大学老师林刚作为特邀专家评委参与了多场点评。他表示，本次赛事的冠名和辩题设置体现了学校的办学特色，辨论赛达到了很高水平，展现了中央音乐学院建设“人文央音”的育人成效。

据了解，本次辩论赛由中央音乐学院人文学部策划并组织。辩论赛旨在寻求“和而不同”的多元思维表达，致力于促进央音学子的深度思考力、精准敏锐的表达力以及具包容性的倾听理解力。辩题涵盖的领域广泛，引导学生关心家事、国事、天下事，涵养家国情怀，培养当代青年的社会责任感。

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