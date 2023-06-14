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中、高考生的专属福利来啦！武夷山推出不同优惠大礼包

2023年06月14日09:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：中、高考生的专属福利来啦！武夷山推出不同优惠大礼包

　　发布会　李茜　摄

　　“中、高考生”武夷山暑期文旅产品通气会13日在武夷山召开。针对2023年“中、高考生”等暑期游客群，发布系列暑期旅游产品，推出不同主题的优惠“大礼包”，为广大“中、高考生”考后放松心情，拓展充实自己创造条件，进一步释放文旅消费活力。

　　2023年6月16日至2023年8月31日，2023年中、高考生凭准考证可享受相关优惠政策及参与相关活动。

　　武夷山国家公园自然美景 张丽君 摄

　　景区免门票：武夷山主景区、武夷山茶博园、三木自遊小镇、香江茗苑、武夷山玉龙谷、青龙瀑布、齐云峰景区、武夷紫薇自驾车主题乐园、建阳花花世界等9家A级景区免门票；

　　体验类项目：(1)免费游：建阳寻梦麻阳溪画舫游船；(2)五折优惠：武夷山主景区观光车票、相声新势力演出票、云河漂流皮筏艇、武夷·梦华录等；(3)其它优惠：武夷传奇梦幻海乐园、皓天通航飞行营地、建阳区建盏文化创意园、考亭书院等。

　　住宿餐饮：部分酒店(民宿)线下预定立减50元；印象建州小吃街派送代金券等系列酒店、餐饮、娱乐优惠政策。(记者 张丽君)

(责编：郝孟佳、李依环)

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