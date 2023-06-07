人民网北京6月7日电 （记者郝孟佳）今天，2023年全国高考正式拉开大幕，1291万考生迈入考场。语文科目的考试正式结束后，教育部教育考试院发布了2023年高考语文全国卷试题评析。

2023年教育部教育考试院共命制全国甲卷、全国乙卷、新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷4套高考语文试卷。试题全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实立德树人根本任务，深化考试内容改革，促进基础教育教学改革，助力拔尖创新人才培养。

（一）着眼全局、立足大局，在语言情境中培根铸魂

试题统筹设计，精心选材，以文育人，以文化人，润物无声，春风化雨。

1、 高擎思想大旗，培根铸魂

试题有机融入习近平新时代中国特色社会主义思想。全国乙卷写作试题“一花独放不是春”中的两则材料，分别出自习近平总书记2023年3月15日在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话《携手同行现代化之路》和2014年3月27日在法国巴黎联合国教科文组织总部的演讲《文明因交流而多彩 文明因互鉴而丰富》。

全国乙卷写作试题“一花独放不是春”

22．阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调的。

以上两则材料出自习近平总书记的讲话，以生动形象的语言说出了普遍的道理。请据此写一篇文章，体现你的认识与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

两则材料虽然针对的是国际关系、文明互鉴等问题，但揭示的道理具有普遍性。材料一可用于国与国之间的关系，也可用于人与人的相处。材料二借“一花”和“百花”说明部分和整体的辩证关系。两则材料并举，又构成对话关系。试题引导青少年胸怀国之大者，树立正确的世界观、价值观。考生写作空间大，可切入角度多。

新课标Ⅱ卷现代文阅读Ⅰ中的材料一摘自习近平总书记2011年11月16日在中央党校秋季学期第二批入学学员开学典礼上的讲话《谈谈调查研究》，文中强调调查研究应坚持群众路线和实事求是原则，启发广大青少年汲取其中的智慧，从人民的创造性实践中获得真知灼见。

2、 厚植家国情怀，增强自信

试题引导考生树立正确的历史观、民族观、国家观，增强爱国情怀和民族自信。如甲卷论述类文本阅读材料列举诸多考古发现，分析考古学对书写上古史的意义，引导考生更好认识源远流长、博大精深的中华文明。甲卷、乙卷文言文阅读试题材料选自《隆平集·儒学行义》和《韩非子·十过》，引导考生传承中华文化基因，守正不守旧、尊古不复古。

新课标Ⅰ卷写作试题“故事的力量”，引导考生思考故事这一载体中蕴含的事实、形象、情感、道理，以及讲好故事的重要意义。什么是好故事、讲好什么故事、如何讲好故事，都是好的写作角度。考生可以写故事带给自己的启发，也可以探讨如何向世界讲好中国故事。

新课标Ⅰ卷写作试题“故事的力量”

23．阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

好的故事，可以帮我们更好地表达和沟通，可以触动心灵、启迪智慧；好的故事，可以改变一个人的命运，可以展现一个民族的形象……故事是有力量的。

以上材料引发了你怎样的联想和思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

3、 弘扬劳动精神，育人育心

试题强调劳动教育与德育、智育、体育、美育的融合，引导考生尊重普通劳动者、牢固树立正确的劳动观念。如全国乙卷文学类文本阅读材料《长出一地的好荞麦》，反映中国农民对土地的深厚情感，体现中华民族坚韧不拔的精神。新高考Ⅰ卷文学类文本阅读材料《给儿子》中写道，年轻人经受劳动的洗礼，不仅能增强体质，“肩上的肌肉会在扁担下鼓起”，还能感悟到一些根本和永恒的道理。

（二）应对变局、提升格局，在思维考查中启智增慧

2023年语文试题加大对思维品质的考查力度，引导考生提升逻辑思维能力、形象思维能力和创新思维能力。

1 、考查逻辑思维，提高思辨能力

试题从能否形成观点、能否合理推理、能否严谨论证、能否准确表达等多个方面对逻辑思维能力进行考查。如全国甲卷写作试题材料给出“人·技术·时间”的话题，但未给出明确观点，需要考生调动联想、迁移、实证、推理等能力，发现问题、找准问题、形成观点、展开论证。

全国甲卷写作试题“人·技术·时间”

22．阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

人们因技术发展得以更好地掌控时间，但也有人因此成了时间的仆人。

这句话引发了你怎样的联想与思考？请写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

2 、考查形象思维，提升审美素养

试题精选文学作品，带领考生感受祖国语言文字之美，并在阅读体验基础上调动联想和想象，表达自己的感受和思考。如乙卷语用Ⅰ语料节选自汪曾祺的《俩老头》，考查考生通过语言形式领悟表达效果的能力。新课标Ⅱ卷古代诗歌阅读试题选用林逋的七律《湖上晚归》，于景物描写中见出诗人的恬淡心情。第16题要求考生思考，王国维“以我观物，故物皆著我之色彩”的观点如何在诗中得到印证。

3 、考查科学思维，激发探究热情

习总书记在多次讲话中强调提高青少年科学素养的重要性。试题通过文质兼美的科普文章激发考生的好奇心、想象力和探究欲，倡导科学思维。如全国甲、乙卷的实用类文本阅读材料选自科普读物《树的秘密生命》和《深时之旅》，既注重营造热爱科学的氛围，又引导学生在理解材料信息的基础上，对相关问题作深入思考。

（三）平稳布局、开拓新局，在考教衔接中以考促教

试题积极体现《普通高中语文课程标准》（2017年版）的新理念，主动呼应国家统编高中语文教材中的新增内容，增强试题的创新性和开放性，引导一线教学扭转功利化倾向，将功夫下在提高课堂质量、夯实知识基础、培养能力素养上。

1 、依据课程标准，强调语文实践

语文核心素养是学生在积极的语言实践活动中积累与构建起来，并在真实的语言运用情境中表现出来的语言能力及其品质。试题从阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等方面，考查考生语言积累、梳理与迁移运用能力。全国甲卷语言文字运用试题材料摘自张志公的《说工具》，介绍了三位教师对成语“破釜沉舟”的不同的教学方法。第21题要求从“卧薪尝胆、庖丁解牛、一鼓作气”三个成语中任选一个，借鉴材料中第三位教师的讲解方法，拟出讲解要点。

2、 衔接统编教材，推进课堂改革

新课标Ⅰ卷和Ⅱ卷试题增强和统编教材的关联。关联统编教材中的学习任务，如新课标Ⅰ卷文学类文本阅读中写作品短评思路的试题，指向统编语文教材中“学写文学短评”的学习任务；关联统编教材中的新增内容，如新课标Ⅱ卷的信息类文本阅读Ⅰ与教材中“家乡文化生活”“整本书阅读”单元关联；关联统编教材中的基础知识，如文言文阅读的词义理解试题衔接教材内容；关联统编教材中的选篇，如新课标Ⅱ卷文学类文本阅读试题关联鲁迅《社戏》、沈从文《边城》等。

3、 创新命题形式，减少机械刷题

试题使用了多种新题型，有效规避死记硬背和“机械刷题”。4道写作试题各有特点，其中，新课标Ⅱ卷写作试题“青少年自己的空间”是一道读写结合的新题型。

新课标Ⅱ卷写作试题“青少年自己的空间”

23．阅读下面的材料，根据要求写作。（60分）

本试卷语言文字运用Ⅱ提到的“安静一下不被打扰”的想法，在当代青少年中也不鲜见。青少年在学习、生活中，有时希望有一个自己的空间，放松，沉淀，成长。

请结合以上材料写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

4套文言文试题材料有单一文本，有复合文本。新的文言文断句题可防止考生利用技巧作答。4套语用试题的形式和考点各不相同，除传统的病句、成语、补写之外，还考查了评论、句式含义、表达效果等。

4 、尊重成长规律，鼓励个性发展

试题为考生提供展示个性、表达真情实感的空间，鼓励考生勇于探索、勇于发现问题、勇于表达自我。如新课标Ⅱ卷写作试题“青少年自己的空间”，贴近考生生活，与青年的成长息息相关，考生可以通过对自己空间内容的介绍，展示自己的个性，体现对成长的思考，也可以与父母师长对话。

2023年高考语文试题为党育人，为国选才，引导广大青少年树立坚定的理想信念，夯实知识基础，提高能力素养，成为社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才！

(责编：郝孟佳、熊旭)