都 芃

原标题：培养伟大数学家要“顺其自然”

“我很喜欢读《左传》《史记》，它们教会了我求真、求美。”6月1日下午，国际数学最高奖菲尔兹奖首位华人得主、清华大学讲席教授丘成桐做客中国人民大学，以“几何人生 人生几何”为主题，与到场老师、同学展开对话，畅谈数学人生。

作为当代最具影响力的数学家之一，丘成桐不仅数学造诣非凡，也有着深厚的中国传统文化修养。

谈及自己的人生哲学，丘成桐旁征博引，认为其与丘氏得姓始祖姜子牙的观念不谋而合，即“顺其自然”。他直言，“我这一生虽然遇到很多困难，但我过得并不痛苦，因为我找到了我要做的事，‘顺其自然’一直做了下来。”

他回忆，自己的导师、国际著名华人数学家陈省身最初建议研究黎曼猜想。“黎曼猜想很有名，大家都觉得如果能做出黎曼猜想，会名声大噪。但我对出名不感兴趣。”

丘成桐当时正沉迷于几何研究，他被几何问题深深打动。“我当时对几何问题有很丰富的情感，我就一定要做。”丘成桐相信“顺其自然”的力量，顺着选定的问题，他一路坚持下来，最终在几何分析等领域为国际数学界作出巨大贡献。

“顺其自然”并不代表没有困难。丘成桐打了一个比方，“如果我们找到了自己要做的事情，就像顺着长江顺流而下。但即使你知道方向是正确的，中间也要经过三峡等多个险关，这都需要我们去克服。”

当被问及应如何培养顶尖数学人才时，他从自身成长经历出发，给出的答案同样是“顺其自然”。“伟大的数学家做研究从来不是为了拿奖，要‘为学问、做学问’，顺其自然就会成才，而不是为了其他功利性目的。”

2021年，丘成桐受聘担任清华大学求真书院院长，2022年辞去哈佛大学职务全职受聘为清华大学讲席教授，不要薪水、年过古稀的他一心要培养中国自己的顶尖数学人才。

“数学要从娃娃抓起”是他反复强调的理念。在他看来，十三四岁正是青少年接触数学的最佳年龄。“优秀的学者普遍在十三四岁就对学问产生了兴趣。瞄准一流数学家培养，更要从娃娃抓起。”不久前的4月20日，丘成桐在中国人民大学附属中学为全国18所中学授牌“丘成桐少年班”，成为我国大中学衔接培养基础学科拔尖人才的一项创新举措。

在被问到过早开展数学研究是否会限制青少年未来发展空间时，丘成桐告诉科技日报记者，数学具有一定特殊性，是基础学科中的基础。“例如，现代物理没有数学就几乎不可能存在。少年班的学生不一定以后非要研究数学，即使他们未来对其他领域感兴趣，学好数学也会大有帮助。”他相信，帮助青少年打好数学基础，将为我国科技发展带来强大推动力。

（记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李依环)