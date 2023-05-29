本报记者 丁雅诵

近日，中国高校教师发展论坛暨首届高校教师发展工作研讨会在中国人民大学举行。论坛上，与会嘉宾交流了各高校教师发展工作的主要经验做法，围绕高校教师发展体系构建、教师数字素养提升、教师考核评价制度改革等问题展开深入讨论。

如何推进高校教师考核评价制度改革、畅通教师职业发展通道，是论坛上备受关注的热点话题。各高校把教师评价改革作为重要抓手，展开一系列探索与实践：兰州大学“萃英学者”评选，取消学历、职称、论文成果、获奖等前提条件，推行代表作评价和同行评价制度；中南财经政法大学重构人文社会科学教师评价体系，聚焦质量标准，构建体现学科差异的代表性成果评价，完善了校院两级的监督……

中国高等教育学会副会长管培俊表示，改革评价制度根本上是要破除“唯”的弊端，反对绝对化和简单化，应尊重教师的差异化发展，让多元的利益主体参与评价，探索分类分层评价、多元综合评价、发展性评价和整体性评价等，激发教师队伍的创新活力。

会上，中国人民大学联合北京大学、清华大学、复旦大学等15所高校共同成立全国高校教师发展联盟。据介绍，联盟致力于凝聚各地高校教师发展机构力量，携手共建中国高校教师发展平台，同时探索构建新时代高校教师发展体系，以高素质教师队伍建设支撑打造世界重要人才中心和创新高地。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 10 版）

(责编：郝孟佳、李依环)