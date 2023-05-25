人民网北京5月25日电 24日，辽宁科技大学与山东省肥城市启动校地全面合作，双方共商人才智力深度合作，共建“人才工作站”，共筑高质量人才工程，完善高校服务地方经济建设发展功能，共促毕业生高质量就业和“产学研”深度融合。

启动仪式。辽宁科技大学供图

山东省泰安市肥城市委常委、副市长张强对肥城市的行政区划、地域特色、经济发展、人才政策和创新环境进行了介绍。他表示，将通过扎实有效的校地合作、校企合作，为学校发展、学生发展、地方发展注入新活力、开辟新空间，打造人才高地、创新高地。

辽宁科技大学副校长胡军介绍了辽宁科技大学75年的办学历程和成绩，并希望与肥城市委、市政府和相关企业共同努力，谱写辽宁科技大学与山东省肥城市事业发展的新篇章。

活动当天，辽宁科技大学与山东肥城企业代表召开了交流座谈会，就技术转移、人才培养、学生就业等内容进行合作研讨。与会嘉宾还共同参观了辽宁科技大学冶炼-轧制综合实验大厅、镁质材料展厅、材料分析检测中心和表面工程实验室。

据了解，辽宁科技大学与山东肥城市的校地合作旨在充分发挥高校服务地方经济建设发展功能，为高校毕业生高质量就业提供更加广阔的空间，促进校地人才智力深度合作，深化人才智力校地全面战略合作关系，共筑高质量人才工程，推动双方事业高质量发展。（李依环、实习生余睿婕）

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