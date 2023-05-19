原标题：浅社交为什么能治愈年轻人

有了“搭子”，我们就不再是城市中的孤岛。

“搭子”再次火了。从传统的“饭搭子”“麻将搭子”，到“厕所搭子”“午觉搭子”“摸鱼搭子”，似乎很多年轻人现在做什么都需要“搭子”，并且对他们来说，“万物皆可搭”，“没有搭子都不想在公司上厕所/吃饭了”。

“搭子”为什么这么重要呢？

万物可搭，搭完就散：浅社交、弱关系

网友戏称“搭子”是“垂直细分领域的朋友”，但其实，“搭子”关系往往弱于朋友关系。

美国斯坦福大学前任社会学系主任马克·格兰诺维特在社会网络领域做了几十年的研究，他在文章《弱关系的力量》中，用4个指标来衡量人际关系的强弱：时间长度、情感强度、亲密信任程度、互惠行为程度。

不像朋友需要“日久见人心”，“搭子”们之间并不需要长时间的相处、高频率的互动。徒步途中打个招呼就可以加微信，成为“徒步搭子”；游戏群里招呼一声就能组一局队友，成为“游戏搭子”；入职新公司第一天和同事分享了零食，就可以在午饭时间成为“午饭搭子”。但在搭伴活动结束后，大家就几乎不联系了，不再有相处和互动。

我们在各方面都会信任朋友、和他们有情感联结，而“搭子”们只在搭伴活动时亲密。想想如果“徒步搭子”在回家后，还和你倾诉失恋后自己对前任有多放不下，你可能会觉得“有点奇怪”吧；或者“游戏搭子”向你借钱，那八成是遇到了骗子。

同样的，我们总会帮助朋友，但和“搭子”的互惠行为，一般也只发生在搭伴活动时，或者在那些不用费太大力气的事上。比如帮朋友搬家、去家里吃饭，听上去都很正常；而帮“午饭搭子”找一下自己买过的零食链接也许还行，如果是过年期间帮忙照顾宠物，就有点“过界”了。

总之我们可以看出，“搭子”关系在上述4个方面一般都比朋友弱，“搭子”之间的社交是一种浅社交。

提供信息，主打陪伴：浅社交中的社会支持

浅社交、弱关系，听上去就没有办法给我们太强的支持，但为什么这种社交关系仍然会让人向往呢？

因为社会支持分为许多种，浅社交能给的支持，也可以起到重要的作用。

心理学家将我们从人际关系中获取的社会支持分为4类：情感支持，也就是关心关爱、接纳情绪、口头安慰；身体安慰，比如拍一拍、抱一抱；建议支持，如提供信息、资讯，或者直接给出建议；物质支持，可能是金钱，也可能是其他有形的物品。

朋友固然可以给我们多多的情感支持、身体安慰甚至物质支持，但浅社交、弱关系常常能提供比朋友更多的信息，这些信息在特定的时候会产生巨大的价值。格兰诺维特认为，浅社交、弱关系的分布范围很广，所以更可能充当跨越社会界限的桥梁，比如，“徒步搭子”“游戏搭子”们可能分布在各行各业，如果我们想找个新工作，那从他们那里获得的信息、机会，将会比我们从朋友那里获得的更多、更有用。

这种支持对于依恋类型不安全的年轻人来说，尤其有用。一项美国心理学家做的研究认为，依恋类型为疏离型的人，也就是那些在亲密关系中认为没有办法或没有必要和其他人亲近的人，会更喜欢具体的建议支持，而非情感支持。所以，对他们来说，浅社交可能是更舒适的。

此外，无论我们能从浅社交中获得什么样的具体支持，认为“搭子”可以支持自己，这个想法其实很重要。心理学研究发现，相比起客观实际的援助多少，人们感知到的支持才是影响关系满意度、生活满意度更有效的因素。所以大家才会说，“搭子”就是“主打一个陪伴”，哪怕两个人吃饭时并不聊天，有个“午饭搭子”，也会让人们觉得“我不是一个人”，从而让在公司排队热饭或等外卖的时间更好过一点；哪怕两个人水平都很“菜”，有个“游戏搭子”，也会让人们觉得有底气一点，不至于在被对手虐甚至嘲讽时太过委屈。

其实，随着越来越多的年轻人涌入大城市，这样的浅社交也会越来越常见。有关居住流动性的研究认为，成长过程中流动性高的人，会更多采用友谊划分策略，也就是和不同的朋友做特定的事情，像是把朋友们都变成了各个不同活动上的“搭子”。在大城市生活的年轻人，因为常常要面临搬家、跳槽，和朋友们相距太远，以往天天和朋友见面的模式已经不适用了，所以大家一方面会寻找新的各种“搭子”，另一方面也会把原来的朋友们当作不同活动的“搭子”。

有了“搭子”，我们就不再是城市中的孤岛。无论社交深浅，祝你总能获得足够多的信息和足够好的陪伴。

（殷锦绣）

(责编：郝孟佳、孙竞)