原标题：2023年职业教育活动周启动

2023年职业教育活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛开幕式14日在山东潍坊举行。今年职业教育活动周以“技能：让生活更美好”为主题，于5月14日至20日开展。

教育部部长怀进鹏在开幕式上表示，我国职业教育走出了一条具有中国特色的发展之路，取得卓越成就。全世界规模最大、结构最丰富的职业教育体系初步形成，职业教育服务国家经济社会发展能力愈加显著，培养了大量高素质技能型人才、高质量工程技术人才，在高水平对外合作开放中发挥了重要作用。

“面对科技、产业和教育范式变革，要坚持产教融合、科教融汇，统筹推进基础研究人才和工程技术人才培养。要思考适合职业教育发展的最优体系，紧密对接产业人才需求端，建设一批产学融合平台、实训中心。要落实立德树人根本任务，服务人的全面发展。在加强课程体系、评价体系、师资队伍建设上狠下功夫，着力提高办学质量，让学生对学校满意，对未来选择的职业和发展能力满意，对地方政府政策满意。要把深化现代职业教育体系建设改革的重大部署落实到位，把准现代经济产业发展和教育发展的基本规律，组建一批有真需求、真供给、真政策的产教联合体，用好政策、建好制度。”怀进鹏强调。

去年新修订实施的职业教育法为职业教育活动周和全国职业院校技能大赛提供了法律保障，要把活动周打造成社会各界了解职业教育、体验职业教育、参与职业教育的重要平台，把职业院校技能大赛打造成师生展示风采、提升素质、成长成才的有效载体。怀进鹏说。

记者了解到，2015年起，国务院决定将每年5月第二周设为职业教育活动周。今年活动周期间，教育部等十部门分别牵头举办十余项全国性活动，共同营造全社会关心支持职业教育的良好氛围。此外，从今年起，教育部还将综合考虑各地职业教育改革发展情况和活动周总体设计，每年选取1至2个活动内涵丰富、形式新颖，具有鲜明地方特色的地区作为“年度推介省份（城市）”，予以重点宣传。

据介绍，全国职业院校技能大赛截至去年已举办15届，今年大赛在改革力度、专业大类覆盖、赛区数量、师生参与规模、头部企业参与及信息化水平等方面，均再创历史新高。本次大赛全国共设置31个赛区、134个赛项，并试点设置了14个教师赛和16个师生同赛项目，全国有近320万名学生、25万名教师参与各级职业院校技能赛事，国赛参赛队伍预计超9000支，参赛选手近3万人。（记者晋浩天）

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