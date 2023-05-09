原标题：那些年轻人为什么主动延期毕业

申请延期毕业（以下简称“延毕”）后，研二的姜芸在社交平台上写道：“这一次，我从未如此清晰地知道自己每一天的目的：继续读书、回归生活、愉悦自己。”她所在的专业为两年制，前一年半，她做了3份实习。“实习占用了我很多精力，我没有好好学习，也没怎么出去逛。”姜芸觉得很可惜，在充分查阅资料后，她选择了延毕。

姜芸的朋友牛莉，同样选择了延毕。“我可能有点理想主义吧，希望一毕业就能做自己喜欢的事。”牛莉想要从事媒体行业或成为配音演员，虽然她在研究生阶段选了新闻与传播专业，但是本科英语师范专业的她，在目标行业的实习经验并不多，“我需要更多的时间累积，以达到我的目标”。

浙江大学医学院党政办副主任、讲师车淼洁的论文《本科生延期毕业现象的透视与解析》，调研了某省4所不同类型高校，记录了这些高校2020年9月至2021年6月期间本科生的延毕情况。数据显示，某省城“双一流”高校延毕率约为12.5%，两所省城普通高校的延毕率分别约为6%和7%，某非省城普通高校延毕率约为7%。

在很多人的眼中，延毕是一个贬义词。不论是主动申请还是被动延毕，它常常和家庭变故、生理疾病，以及挂科、毕业设计不合格等学业问题画上等号。一旦延毕，学生很容易被人以有色眼镜看待，背负的压力倍增。

但在这样的情况下，仍然有不少学生选择主动延毕。他们为何会作出这样的选择？延毕后，他们的感受如何？

就业压力成为重要原因

在接到记者的采访电话前，吉安正在教室改论文，为即将到来的毕业论文盲审作准备。时间拨回到一年前，她正是在这时提交的延毕申请，工作被毁约是主要原因。被毁约后，吉安重新开始投简历，也得到了一些工作机会，但它们和被毁约的工作相比，不论是工资待遇还是平台，都相差甚远。

“我心里有落差吧，再加上后来拿到的offer所在行业和自己的预期不符，如果勉强接受，感觉自己的职业发展规划就被打乱了。”吉安说，而且由于自己读的专硕是两年制，再多读一年貌似也不错，便有了延毕的想法。

今年2月，经济学专业研究生吴林结束了休学期，重新回到新加坡留学。她坦言，自己申请延毕主要是出于就业的考量。“当时学校不允许学生离开新加坡，但国内很多金融公司都要求应聘者参加线下面试或实习。”她回忆，自己也曾通过线上面试得到一些工作机会，但由于录取的公司不承认新加坡的体检报告，应聘只能不了了之。吴林在第一年没有找到满意的工作，于是决定申请延毕，回国实习面试。

华北电力大学电气与电子工程学院党委副书记、副教授王栋梁分析，学业问题、创业需要以及健康问题、家庭突发的紧急情况等，都是大学生申请延毕的主要原因。有些学生到了大四还有多门课不及格，研三了毕业论文还没有开题，他们就需要一年或者更多的时间来完成学业。据教育部数据，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。持续增长的就业压力，也成为越来越多的年轻人主动延毕的重要原因。

走在自己的社会时钟上

申请延毕不过是前行路上的第一步，在未来的日子里，经济的压力、父母的意见、用人单位的质疑等，都可能让人感到困扰。

王栋梁坦言，延毕意味着学生需要在校内多待一段时间，导致时间和经济成本增加。由于延毕的学生毕业时间比同龄人晚，可能会因此面临更大的就业压力。此外，延毕可能导致学生失去在正常毕业前求职的机会，竞争力可能会受到影响。

对于这一切，牛莉早有准备，“我有一些存款，加上兼职所得，可以负担这一年的费用”。但让她没想到的是，母亲竟然全力支持。“收到妈妈的转款后，我在图书馆哭了。”直到今天，她依然清晰地记得母亲对自己说的话：“我可以省吃俭用一些，你才是最要紧的。”最近，本来反对自己延毕的爸爸也转变了态度，这让她很开心。

吉安的选择得到了老师和家长支持，她唯一担心的便是和同龄人存在脱节的可能。“同届的小伙伴中，只有你延毕了。回到学校后，你不但要更换新宿舍，连熟悉的人都没有了。”幸好，吉安的担忧并没有发生，她收获了新舍友与新友谊。

今年开学后，吉安和原宿舍的朋友们聚会。她发现，是否延毕并不是一个影响未来的绝对因素。“有一个刚入职一个月，就可能被辞退；还有一个毕业后坚持脱产考公，却一直没考上。”吉安说，“当然也有工作顺利的。顺利与否，与是否延毕无关。”

“每个人都有自己的节奏和生命轨迹。”王栋梁说，有些人可能比同龄人早步入社会，有些人则需要更多的时间去成长和探索未来，“我们不应该盲目追随社会时钟，而是应该遵照自己的方式去探索、追求目标与理想。”他同时表示，我们要尊重和理解他人的选择和决定，不要因生活轨迹不同而对他人进行不必要的评价。

如今申请延毕已近一年，吉安找到了一个各方面都较为符合预期的工作。对于这个结果，她较为满意，但从个人投入的角度来说，她觉得自己很亏，“我比别人多花了一年的时间，得到的工作却和去年的差不多”。

在应聘过程中，吉安没有觉得自己因为延毕受到太大影响。“企业毁约不是我的问题，我是因为坚持职业规划，而非论文盲审不过而延期的。”她认为，只要你能利用好这一年，且不是因为暴露缺陷的大问题而延毕，对工作的影响就不会很大。

吴林也没有因延毕而被质疑：“我的绩点排名一直都比较靠前，成绩单可以证明，我不是因为无法毕业才延期的。”

延毕不是困难的挡箭牌

回顾这一年，吴林表示，如果可以重新选择，她不会延毕，“延毕是在和自己打赌”。虽然她已经获得了一家公司的留用机会并提前入职，实现了延毕的目标，但她认为，今年的就业形势没有去年好，而延毕有很多的不确定性。吴林建议，尽量不要延毕，“早上岸早安心”。

和吴林相反，吉安不后悔延毕的选择，但她也建议，不要轻易选择延毕。“延毕不是挡箭牌，而应该是先把自己能做的都做好，实在没办法后，再去选择。”去年被毁约后，吉安做了很多努力：不仅找了很多前辈争取，还尝试转部门，同时持续投递简历。

吉安的选择让学弟学妹们发现了一条人生发展的新路。最近不少人找到她，询问对于延毕的看法。有的学生离论文盲审还有两个月，就觉得自己写不完了，想要延毕。“仅仅因为逃避就选择延毕是不可取的。”吉安说。

“当就业和择业发生冲突，应该根据具体情况来考虑选择。”王栋梁认为，在有明确的职业规划、且能够较好执行的情况下，如果延毕能够帮助你实现规划，再考虑不迟。王栋梁建议，选择延毕与否，学生需要考虑个人情况、学业状况、就业状况、学校政策以及未来规划等多方面因素，权衡利弊，再做出最适合自己的决策。

“现在自己每天都想早早醒来，感觉未来的一年特别明媚。”多读书、发表论文、申请博士、旅游……对于延毕后多出来的一年，姜芸有许多计划。

“电影”和“实习”，是牛莉现在生活的两大主题。她每天都会看一部电影，平时还会去跑步、练配音，看书、找选题。她希望在这段时间内创作出很多好作品，积累经验。

申请延期毕业后，学生应该如何度过多出来的时光？王栋梁建议，学生首先要直面问题、解决困难，争取顺利毕业；其次，学生要利用时间实习或者兼职、深入学习专业知识、参加志愿活动，积极规划自己的未来，为职业发展打好基础。

（应受访者要求，文中除王栋梁外，其余人名均为化名）

（见习记者 李丹萍）

(责编：郝孟佳、孙竞)